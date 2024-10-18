Jess Ruliffson'un 12 ABD savaş gazisi ile yaptığı, röportajlar kitabı olan Gizli Yaralar'da eşsiz hikayeler

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Amerika'nın İkiz Kuleleri'ne 11 Eylül 2003'te başlayan saldırılardan sonra Ortadoğu artık yepyeni bir savaşa sahne olacaktı. Amerikan yönetimi Irak ve Afganistan'a işgal hareketi başlattı. Milyonlarca insan öldü, binlercesi ise yerlerinden yurtlarından edindi.

İki gazeteci bir araya geldi o dönem savaşlarda yer alan 12 komutan ile söyleşi yaptı. Her iki savaşta da yaşadıklarını anlatan komutanların anlattıklarını mutlaka okuyun. Çünkü orada insanlık suçu işlendi ve bunu komutanların ağzından birinci tanıklıktan dinleyin.

Gazilerin savaş deneyimlerini bütün gerçekliğiyle ortaya koyan grafik röportajlar…Karikatüristliği grafik gazeteciliğe taşımış olan Jess Ruliffson, Irak ve Afganistan Savaşları gazileriyle röportaj yapmak için beş yılını ülke çapında seyahat ederek geçirdikten sonra askerlerin gerçek deneyimlerinin popüler medyadaki tasvirlerden çok farklı olduğunu keşfetmiş.

Jess Ruliffson

SAVAŞ SONRASI YAŞAM

Ruliffson, bu resimli röportajlarda, savaş zamanı deneyimleriyle savaş sonrası yaşamlarını uzlaştırmaya çalışan eski askerlerin hikayelerini tüm gerçekliğiyle paylaşıyor.

Cinsiyetleri, ırkları ve tanık oldukları ve neden oldukları vahşetle boğuşan bu hikayelerin merkezinde kimlik yatıyor. Ruliffson, bu şefkatli ve irdeleyici kitabında Amerika'nın bitmek bilmeyen savaşlarının, bu savaşları yürüten insanların psikolojilerini nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

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EŞSİZ HİKAYELER

Irak ve Afganistan'dan dönmüş; farklı cinsiyetlerden, ırklardan, cinsel yönelimlerden 12 ABD ordusu gazisi.

Her birinin anlatacak eşsiz birer hikayesi var.

Karikatürist Jess Ruliffson beş yıl boyunca ABD'yi baştan başa dolaşarak gazilerle denizaşırı görevler ve ordudaki deneyimleri hakkında röportajlar yaptı. Georgia'da mutfak masalarında, New York kütüphanelerinde, Mississippi'de barlarda ve Vermont'ta verandalarda oturdu.

Piyade çavuşundan süvari müfreze liderine ve istihbarat analistine kadar çeşitli gaziler, görünmez savaşlarda askeri bir ortamdan sivil hayata geçişin zorlukları ve deneyimleriyle savaş sonrası yaşamlarını bağdaştırma ihtiyaçları hakkında içtenlikle konuşuyor.