JK Rowling’in Harry Potter kitabının yayınlanmasını 8 yaşındaki bir kıza borçlu olması gerçeği

Ergül Tosun

Dünyada milyonlarca satan, yıllarca çok satan listesinden düşmeyen; aynı adla sinemaya uyarlanan Harry Potter; günümüzde bile hem çok okunuyor hem de çok izleniyor. JK Rowling’in yazdığı kitabın yayınlama hikayesi ise oldukça farklı. JK Rowling de her yazar gibi pek çok yayıncı tarafından reddedildi.

Ama o kitabını ne pahasına olursa olsun yayınlamak istiyordu. Gittiği her kapı yüzüne kapanan JK Rowling için tüm umutlar tükenir derken başka bir şey oluyor ve kitap yayınlanıyor.

1995’te, günde 4 sterline yaşam mücadelesi veren bekar bir anne kitap yazdı. Gittiği 12 yayıncı onu reddetti. 13. yayıncı, kitabı yalnızca CEO’nun 8 yaşındaki kızının yalvarması üzerine kabul etti.

O kitap ne miydi?

Harry Potter...

KİTAP YAZILMADAN ÖNCEKİ BİR KADININ DRAMI

JK Rowling, adı sanı bilinmiyorken kızıyla yaşayan bir insandı. Yeni boşanmış ve ekonomik sorunlarla boğuşuyordu. Üstelik ağır psikolojik travmalarla birlikte. Öte yandan devlet yardımıyla geçinen JK Rowling, evde ısınma sorunu yaşadığı için cafelere giderek kitabını yazıyordu.

İlk Harry Potter’ı ikinci el bir daktiloyla yazmıştı. Fotokopi masrafını karşılayamıyordu. Bu yüzden yayıncılara gönderdiği her versiyonu elle yeniden daktiloda yazdı. Tüm 12 kopya da reddedildi.

"ÇOCUK KİTAPLARI PARA KAZANDIRMAZ"

JK Rowling, gittiği yayınevlerinde hep aynı cevapla karşılaşıyordu: "Bu kitap okunmaz" "Çocuk kitapları satmıyor" Çocuklar için çok uzun" Hatta yayınevindeki bir yönetici editöre şunu bile dedi: "Buna bir iş verin."

Sonra sihirli bir şey oldu. Bloomsbury’nin CEO’su el yazmasını kızı Alice’e verdi. O okudu ve geri gelip şöyle dedi: "Baba, bu diğer her şeyden çok daha iyi" O bir şans vermeye karar verdi.

KISA SÜREDE SATIŞ PATLAMASI YAŞANDI

Kitabın yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede satış patlaması yaşandı. Günler içinde, eşine az rastlanır bir şey oldu: Ağızdan ağıza yayılan söz, bir yangın gibi yayıldı. Çocuklar diğer çocuklara anlatıyordu. Ebeveynler kendileri okuyordu.

600 milyonun üzerinde kitap satıldı. 80 dile çevrildi. Filmler 7,7 milyar dolar hasılat elde etti. Tema parkları yılda 5,4 milyar dolar kazandırıyor. Toplam franchise değeri: 25 milyar doların üzerinde.12 yayıncının reddettiği el yazması? Bugün o aynı kopya milyonlarca dolara satılıyor.