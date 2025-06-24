Jodi Picoult’tan aşka, evliliğe, kaybetmeye ve bulmaya dair zamanları aşan bir roman

Jodi Picoult efsanesi bu romanla başladı. Kambur Balinanın Şarkıları’yla milyonlarca okuru kalemine aşık edeceğinin, onlarca dilde hayran kazanacağının ilk sinyallerini verdi.

Elinizde tuttuğunuz roman, tek bir anın tüm hikayeyi değiştirdiği bir evliliği anlatıyor. Jane Jones yıllardır, dünya çapında ünlü okyanus bilimci Oliver Jones’un gölgesinde yaşıyor. İyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir destekçi olabilmek için

KAMBUR BİNALARIN İZİ

Oliver işte bu yüzden hayatından vazgeçti, kalbi kıvılcımlar saçarak yontuldu. Ancak bir gün kıvılcım aleve, alev korkunç öfkeye dönüştü ve Jane, kızı Rebecca ile evi terk ederek uzun bir yolculuğa çıktı.

BİR KADININ GÖZLERİNDEN BAKMAK

Bu yolculukta tek haritası, kardeşi Joley’nin uzaklardan gelen sesi. Son durak olduğunu düşündükleri Massachusetts’teki elma çiftliği ise,Jane'in de Rebecca'nın da keşif yolculuğunun başlangıç noktası. Şimdi, yıllardır okyanusların derinliklerinde kambur balinaların izini süren Oliver, ülkenin bir ucundan diğerine ailesini arayacak ve dünyaya hem en çok sevdiği hem de en çok zarar verdiği kadının gözlerinden bakmak zorunda kalacak.