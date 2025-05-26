John Foster Dulles ve Allen Dulles'ın sürükleyici ve sarsıcı öyküsü: Gizli Dünya Savaşları

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Dünya siyasetini yarım yüzyıl boyunca şekillendiren iki kardeşin, John Foster Dulles ve Allen Dulles'ın sürükleyici ve sarsıcı öyküsünü anlatan Gizli Dünya Savaşları , sadece bir biyografi değil, Amerikan dış politikasının ve teknoloji teknolojisinin perde ışık tutan bir belgesel anlatımı.

Biri CIA Başkanı, diğer ABD Dışişleri Bakanı olan bu iki kardeş, başta İran, Guatemala, Küba, Endonezya ve Kongo olmak üzere birçok ülkede gizli darbeleri yönetti ve küresel istikrarı kendi anlayışlarına göre şekillendirdi.

Amerikan istihbarat sisteminin nasıl bir küresel etki aracına dönüştüğü, Soğuk Savaş döneminde demokrasi adına yapılan müdahalelerin nasıl otoriter rejimlere yol açacağını, günümüzün dünya siyasetini oluşturmak için gerekli bölgesel bir perspektifi okuyacağınız Kinzer'int arihsel titizliğiyle derlediği belgeler ve açıklamalarla zenginleşen gerçek bir politik gerilim...

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GİZLİ SAVAŞLARLA ŞEKİLLENEN BİR DÜNYA

New York Times gazetesinin eski İstanbul büro şefi ve Türkiye-Amerika ilişkileri uzmanı Kinzer'den benzersiz bir hikaye. Soğuk Savaş'ın karanlık dehlizlerinde kimler, hangi oyunlar oynandı?

ABD'nin dış politikasını yönlendiren John Foster Dulles ve CIA'in başındaki Allen Dulles, dünyanın kendi ideallerine göre yapılandırmak için nasıl bir strateji izledi? Hangi hükümetler devrildi, hangi savaşlar başlatıldı, Dulles sahiplerinin oyunlarına kimler kurban edildi?

GÜÇ SAVAŞININ PERDE ARKASI

Peki, bu güç savaşının perde arkasında neler yaşandı?

Dulles kardeşler, İran'dan Guatemala'ya, Küba'dan Vietnam'a pek çok ülkede etkili müdahalelerde bulundu. Kardeşlerin, gizli operasyonlarla dünya siyasetini yeniden tasarladığı oyunlar sırasında Amerikan istisnacılığına bağlanmaz inanç, sayısız kalmaya yol açtı.

Gücünün zirvesine çıkan Dulles kardeşler, geçmişte devrolmuş hükümetler, istikrarsız rejimler ve uzun yıllar geride kaldılar. Gerçeklerin karanlık günlerine hazır mısınız?