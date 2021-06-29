Josh Tickell'ın Yeryüzünü Öpmek kitabında doğa ve çevre

Yeryüzünü Öpmek, tercih ettiğimiz gıdalar ve beslenme alışkanlıklarımız üzerinden modern tarım sisteminin çarpık işleyişini gerçekçi biçimde aktarıyor.

Josh Tickell bu etkileyici ve güncel çalışmasında, ayaklarımızın altında yatan şeyin güzelliği ve önemi konusunda gözlerimizi açmaya davet ediyor bizi. Sağlıklı toprağın önemini yeterince kavrayamadığımızı, tarımsal ekosistemlerimizin ise hayati tehlike altında olduğunu söylüyor.

TARIM ALANLARINDAKİ TOPRAK KAYBI

Günümüzde tarım alanlarındaki toprak kaybı, alarm verici seviyelere ulaşmış vaziyette. Erozyon doğanın yerine koyma kapasitesinden 10 kat daha hızlı gerçekleşmekte.

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Sayfa: 360

ÇEVRE SORUNLARI

Kimyasal tarım zehirlerinin yoğun kullanımı, toprağın aşırı sürülmesi ve monokültürlerin öne çıkması bereketli toprakların zengin biyoçeşitliliğini silip atıyor ve birbiriyle bağlantılı pek çok çevre sorununa sebep oluyor.

GIDDADAKİ ÇİRKİN YÜZ

Kitap, gıda sistemimizin en çirkin yönlerinden bir kısmına ışık tutarken bile asla kötümserliğe yenik düşmüyor. Bilakis, Tickell’in ifadesiyle, "içinde yaşadığımız gezegenin biyolojik matrisindeki etkin rolümüzü yeniden öğrenmek ve tam mânâsıyla kavramak için eşsiz bir fırsat sunuyor."

MANİFESTO KİTABI

Yeryüzünü Öpmek ticari olarak uygulanabilir ve çevresel olarak sürdürülebilir olan çığır açıcı, yeni bir onarıcı tarım biçiminin manifestosudur.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com