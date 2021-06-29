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    Josh Tickell'ın Yeryüzünü Öpmek kitabında doğa ve çevre

    Yeryüzünü Öpmek, tercih ettiğimiz gıdalar ve beslenme alışkanlıklarımız üzerinden modern tarım sisteminin çarpık işleyişini gerçekçi biçimde aktarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 12:05
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    Josh Tickell'ın Yeryüzünü Öpmek kitabında doğa ve çevre

    Josh Tickell bu etkileyici ve güncel çalışmasında, ayaklarımızın altında yatan şeyin güzelliği ve önemi konusunda gözlerimizi açmaya davet ediyor bizi. Sağlıklı toprağın önemini yeterince kavrayamadığımızı, tarımsal ekosistemlerimizin ise hayati tehlike altında olduğunu söylüyor.

    TARIM ALANLARINDAKİ TOPRAK KAYBI

    Günümüzde tarım alanlarındaki toprak kaybı, alarm verici seviyelere ulaşmış vaziyette. Erozyon doğanın yerine koyma kapasitesinden 10 kat daha hızlı gerçekleşmekte.

    Josh Tickell ın Yeryüzünü Öpmek kitabında doğa ve çevre #1

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    Sayfa: 360

    ÇEVRE SORUNLARI

    Kimyasal tarım zehirlerinin yoğun kullanımı, toprağın aşırı sürülmesi ve monokültürlerin öne çıkması bereketli toprakların zengin biyoçeşitliliğini silip atıyor ve birbiriyle bağlantılı pek çok çevre sorununa sebep oluyor.

    GIDDADAKİ ÇİRKİN YÜZ

    Kitap, gıda sistemimizin en çirkin yönlerinden bir kısmına ışık tutarken bile asla kötümserliğe yenik düşmüyor. Bilakis, Tickell’in ifadesiyle, "içinde yaşadığımız gezegenin biyolojik matrisindeki etkin rolümüzü yeniden öğrenmek ve tam mânâsıyla kavramak için eşsiz bir fırsat sunuyor."

    MANİFESTO KİTABI

    Yeryüzünü Öpmek ticari olarak uygulanabilir ve çevresel olarak sürdürülebilir olan çığır açıcı, yeni bir onarıcı tarım biçiminin manifestosudur.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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