Kadim mitlerin simgesel kodlarının çözümlendiği sırlarla dolu kitap

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Pan'ın, doğayla bağımızı yeniden kurmak çalışan bir arketipi dikkat çeken yazar, Anadolu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Orta Amerika'ya uzanan sembolleri, mağara duvarlarından modern psikolojiye kadar taşıyor. Kitapta Pan; hem korkulan hem kutsanan hem avcı hem şair hem kaotik hem dönüştürücü bir figür olarak ortaya çıkıyor.

Carl Gustav Jung'un kolektif bilinçdışı ve arketipler kuramı, Pan'ın bulunduğu yerden ele alınıyor. Flütüyle neşe ve çıkışı aynı anda taşıyan bu tanrıyı, doğa ile insan arasındaki kadim bağı, şehveti, dansı, korkuyu ve hatta ölümü temsil ediyor.

Elmas'ın detaylı araştırması; Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç gibi taş devri yerleşimlerinden, Orfik ilahilere, Homerik metinlerden Jung'un analizlerine kadar geniş bir kültürel havzayı kucaklıyor. Erhan Altunay'ın editörlüğünde çözülen kitap; sembollerin diliyle düşünen, mitleri derinliğiyle okumak isteyen herkes için benzersiz bir kaynak.

PAN, modernliğin koptuğu bağları yeniden örmek için bir çağrı. Ve bu çağrı doğandan, içimizdeki hayvandan, hayattan geliyor.

Sayfa: 200

GİZEM KÜLTÜRÜ

Tava; doğurganlığın, doğurganların, doğanın ve sihrin efendisidir. En derin arzularımızda, doğayla kurduğumuz o büyülü bağda, içsel korkularımızda, içimizdeki neşede ve hilebazlıkta hâlâ yaşamaktayız.

Carl Gustav Jung ve Marie-Louise von Franz gibi analitik psikologların vaka analizleriyle Pan arketipinin psikomitolojik katmanlarının incelendiği bu kitap; Göbeklitepe buluntularından mağara sanatına, aralıklardan okültistlere, Anadolu'nun köy seyirlik oyunlarından gizem kültlerine kadar Pan'ın flütünün ezgisi eşliğinde sizi derin bir şekilde büyüyor.

Yüce Tanrı Pan'ın çağımıza insanına çok şey var.