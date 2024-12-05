Kahve tutkunlarına özel başucu kitabı: Kahve Sözlüğü

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Kahve tutkunuzun derinliklerine inmek ister misiniz? Üç kez İngiltere Barista Şampiyonu olan ve dünya çapında sayısız kez finale çıkarak adını kahve dünyasına altın harflerle yazdıran Maxwell Colonna-Dashwood, sizi eşsiz bir kahve keşfine davet ediyor.

Kahve Sözlüğü, kahveye dair her yönüyle sizi tanıştıran bir rehber olmanın ötesine geçiyor; her fincanda hissettiğiniz zengin lezzetlerin ardındaki gizemi çözmenizi sağlıyor.

kahvenin menşe ülkelerinden çekirdek çeşitlerine, yetiştirme ve hasat yöntemlerinden kavurma tekniklerine kadar her aşamayı adım adım açıklıyor. Öğütme, demleme ve tadım notalarından farklı kahve bazlı içeceklerin yapımına kadar her detay, kahve meraklılarının kolayca anlayabileceği sade ve akıcı bir dille ele alınıyor.

BAŞUCU KİTABI

Çizim ve fotoğraflarla desteklenen bu kapsamlı rehber, kahveye dair karmaşık terimleri ve ekipmanları anlaşılır hale getirerek, evde profesyonel bir barista gibi kahve hazırlamanızı mümkün kılıyor. 248 sayfadan oluşan eser, sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda kahve dünyasını derinlemesine keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir başucu kitabı.

YAZAR HAKKINDA

Maxwell Colonna-Dashwood, İngiltere Barista Şampiyonası’nı üç kez kazanmış ve Dünya Barista Şampiyonası'nda finale kadar yükselmiş ödüllü bir baristadır. Aynı zamanda, kavurma tesisi ve kahve dükkânı da dâhil olmak üzere bağımsız bir kahve şirketinin ortağıdır. Kahve bilimi ve sanatı üzerine derinlemesine bir bilgiye sahip olan Maxwell, dünya çapında kahveyle ilgili sayısız keşfe çıktı.

2015 yılında, Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Dr. Christopher H. Hendon ile birlikte Water for Coffee adlı ilk kitabını yazmış, bu kitapta su ve kahve arasındaki kimyasal etkileşimleri ve bunların daha kaliteli bir kahve fincanı yaratmadaki rolünü inceledi.

Maxwell, kahveyle ilgili her ayrıntıyı keşfetmek için kimyadan psikolojiye kadar farklı disiplinlerdeki uzmanlarla iş birliği yapmayı büyük bir heyecanla sürdürmektedir. Kahve Sözlüğü, biriktirdiği geniş bilgi birikiminin damıtılmış hali olup, genel okur için yazdığı ilk kitaptır.