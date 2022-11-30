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    Kapı İçeriden Açılır kitabı ile İnsan-ı Kamil makamına ulaşma umuduyla çıkılan yolculuk

    Rengin Yılmaz’ın bu yola çıkmış herkesin yanında bir yol arkadaşı olacak kitabı Kapı İçeriden Açılır iyi bir rehber...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 08:57
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    Kapı İçeriden Açılır kitabı ile İnsan-ı Kamil makamına ulaşma umuduyla çıkılan yolculuk

    İnsan nasıl kendinden çıkıp da kendini bulabilir? Kendini bulmak için çıkılan bu yolda kişi rehberini nerede aramalıdır? Tanrı’nın sureti olarak yaratılmış olan insan içindeki bu büyük gücü ve potansiyeli nasıl keşfedebilir?

    İnsan olarak varoluşunu anlamlandırmak için sorular sormaya başlayan herkesin yolu bir şekilde tasavvuf ile kesişir. Ve o yola bir kere çıkılınca hiçbir şey tekrar eskisi gibi olmaz. Yol çok uzun ve zorlu gözükse de aklı ile gönlünü birleştirmeye niyet etmiş kişinin karşısına yolculuğu kolaylaştıracak yeni olasılıklar çıkacaktır…

    Kadim öğretiler

    Rengin Yılmaz Kapı İçeriden Açılır kitabında binlerce yıldır kadim öğretilerde insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe olarak gösterilen İnsan-ı Kâmil makamına ulaşma umuduyla çıkılan bu yolculuktaki kendi deneyimlerini paylaşıyor.

    Kapı İçeriden Açılır kitabı ile İnsan-ı Kamil makamına ulaşma umuduyla çıkılan yolculuk #1

    Sayfa: 136

    Tasavvuf yolculuğu

    Rengin Yılmaz kendi tasavvuf yolculuğunu, deneyimlerini bu kitapta seninle paylaşıyor. Çok duyduğun ama tam bilemediğin birçok gizemin açıklamalarını da burada bulacaksın.

    Can kulağını açman, gönül gözüyle görebilmen için yanında olmak, yolda rastladıklarını seninle paylaşmak, kendini bulma yolunda her adımını inançla, güvenle ve ilimle atman için yardım etmek istiyor.

    Kapı İçeriden Açılır kitabı ile İnsan-ı Kamil makamına ulaşma umuduyla çıkılan yolculuk #2

    Gizem perdelerini aralamak

    Yılmaz; birlikte gizem perdelerini aralamak, ardındaki ilmi senin de görmeni sağlamak için yanında olmak istiyor. Şayet kendi içinde saklı gizeme ve hazineye ulaşmak istiyorsan bu kitap senin kılavuzun olacak. İnanç ve ilimle sır perdelerini aralaman dileğiyle...


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