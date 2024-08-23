Kararsız kitapseverlere hafta sonu için okuma önerileri Bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonunu kitap okuyarak geçirmek isteyen okurlar için Kitap Ayracı sayfası olarak sizlere 10 eserden oluşan bir okuma listesi hazırladık.

Editör: Ergül Tosun

Hafta sonu demek kitap okumak demek. Bütün haftayı çalışarak geçirdik ve hafta sonu ise dinlenmek en doğal hakkımız. Bunun için tatil günlerini kitap okuyarak geçirmek isteyen okurlar için okuma önerileri hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

SAVAŞÇININ DOKUZ YOLU

İçsel bir yolculuğa çıkmak isteyenler için...

Sayfa: 272

KALK Bİ DOPAMİN DEMLE

Eğer siz de beyninizin içinde bir karadelik varmış ve ara sıra her şeyi yutuyormuş gibi hissediyorsanız aramıza hoş geldiniz. Tanıştığımıza göre dopaminimizi güzelce demleyip sohbetimize başlayabiliriz.

Keyifli okumalar…

Sayfa: 152

AVRUPA VE BİZ

Sevilen tarihçi İlber Ortaylı'dan yepyeni bir kitap: Avrupa ve Biz...

Sayfa: 256

ŞANSÖLYE MERKEL

Ödüllü gazeteci Marion Van Renterghem’ın titiz araştırmalarının meyvesi olan bu eser, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in dünyayı değiştiren kararlarına, karşılaştığı zorluklara ve elde ettiği başarılara ışık tutarak gerçek bir liderin vasıflarını ortaya koyuyor.

Sayfa: 232

ARADIĞIN ŞEY KÜTÜPHANEDE SAKLI

Roman kendisine kitap danışmaya gelenlerin ruhunu okuyabilen ve verdiği sürpriz kitap tavsiyesiyle insanları nazikçe hayattaki amaçlarına yönlendiren Sayuri Komaçi’nin etrafında gelişiyor. Çıkmaza girmiş ve bir parça ilhama ihtiyaç duyan herkes için iyileştirici bir hikâye.

Sayfa: 160

GOLF

Süleyman Abay’ın kaleme aldığı, İsmet Aktekin’in Golf ile İç İçe Geçen 25 Yıllık Sporu Anıları, golf tutkunu yazarın bir ömre yayılan tanıklığı kadar, Türkiye’deki golf sporu adına yayımlanmış ilk ve tek Türkçe kaynak olma özelliğini de taşıyor. Bu kitap aynı zamanda Türkiye’de golf sporunun nerelerden geçerek bugünlere ulaştığına ışık tutan, bu uğurda uğraş verenleri de ihmal etmeyen bir kadirşinaslık örneği.

Sayfa: 285

SOSYALLİĞİN EVRİMİ

Bu kitap, canlılar dünyasındaki sosyalleşme örneklerini de göz önünde tutarak insanın sosyal evrimini anlatıyor. Evrimsel bakış açısının sadece biyolojik bilimlerin değil, sosyal bilimlerin temelinde de önemli bir yeri olduğunu unutmayarak evrimsel perspektiften bakıldığında, insan davranışını açıklama ve anlamlandırabilmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Sayfa: 408

KİMSE TEK BAŞINA DELİRMİYOR

Başak Duru, ilişkiler konusunda kafası karışan, geçmişten kopamayan, düşüncelerinde boğulan, beklenti içinde olan veya ideali aramaktan bitap düşen nice insanın bu trajik ya da trajikomik hallerini Sarp üzerinden anlatıyor. Sarp’la birlikte gözlemler ve sorguluyor.

SALAPURYA MAHALLESİ

Salapurya Mahallesi 1960’ların başında Londra’da Thames Nehri üzerindeki deniz evlerinde yaşayan bir grup insanın yaşamöykülerini ve yaşam koşullarını aktarıyor. Kendisi de bir süre deniz evinde yaşamış olan yazar Penelope Fitzgerald, çeşitli nedenler yüzünden şehrin gündelik yaşamından kopmuş insanları yalın ama çarpıcı anlatımıyla tanıtıyor.

Sayfa: 254

ZENGİN BABA'NIN KEHANETİ

Zengin Baba'nın Kehaneti, sizi gelmekte olan borsa çöküşüne ikna etmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi hem bu fırtınadan koruyacak hem de bundan kâr elde etmenizi sağlayacak kişisel finansal geminizi nasıl inşa edebileceğinizi gösterecek. Üstelik iyi kâr edeceksiniz…

Sayfa: 344

ergul.tosun@ensonhaber.com