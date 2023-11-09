Kasım ayına özel seçki kitaplar Yeni bir aya daha girdik ve önümüz yılbaşı. Kasım ayında raflardaki yerini alan yeni kitaplardan sizler için okuma listesi hazırladık.

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Yeni kitaplar raflardaki yerini almaya devam ediyor. Kasım ayının başındayız ve okurlarını bekleyen kitaplar da rafları süslüyor. Bunun için siz okurlar için okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Zincirler Hanesi Malazan Yitikler Kitabı 4

Karmaşık ve zorlayıcı... Erikson’un güçlü yanları olgun karakterleri ve bizim dünyamız kadar derin ve çetrefilli bir dünya yaratma becerisi...

Zincirler Hanesi Malazan Yitikler Kitabı4 (Ciltli)

Zihni alt üst eden epik bir anlatım...

Son Yıllar

Osamu Dazai’nin yayımlanan ilk kitabı olan Son Yıllar, Türkçede de ilk kez okurların karşısına çıkıyor.

Saklı Cehennem

Bilim ile kurgu arasında salınan eserleriyle tanıdığımız Levent Şenyürek, yeni romanında da okuru benzer bir gelgite sürüklüyor, ikilemde bırakıyor.

Aziz İle Nikola

İnsanlık tarihi boyunca üzerimize ilişen kimlikler mi? Milliyetten cinsiyete, inançtan aidiyete, meslekten kültürel derinliğimize varana dek kuşandıklarımız mı bizi biz yapıyor? Peki ya üstümüze giydirilenler de bize mi dahil? Kimiz biz?

Karanlıkta Yükselmek

Bulut Atlası ve İstasyon On Bir hayranlarının ilgiyle okuyacağı Karanlıkta Yükselmek okurları bir iklim krizinden sonra insanlığın hayatı yeniden inşa etme mücadelesi verdiği yüzlerce yıl süren bir maceraya davet ediyor.

Yeşil Otağ

Yeşil Otağ, Stalin sonrası yaşama panoramik bir bakış atarken, KGB tarafından tanımlanan bir toplumda kişisel bütünlük olanaklarını irdeliyor. Dostoyevski, Tolstoy ve Pasternak’ın geleneğinden ilerleyen, karanlık zamanlarda ışığın görüldüğü, siyaset, aşk ve inançla dolu bir eser.

Kurşun Kalem

Taşrada Ölürken’le özgün ve tekinsiz bir kaleme sahip olduğunu gösteren Dilek Özhan Koçak’ın ikinci romanı: Kurşun Kalem.

İnsanlığın Çocukları

Ödüllü yazar P. D. James, Agatha Christie sonrası İngiliz polisiye edebiyatının Ruth Rendell’la birlikte en büyük iki isminden biri, namı diğer Polisiyenin Kraliçesi. Yönetmen Alfonso Cuarón tarafından 2008 yılında beyaz perdeye uyarlanan İnsanlığın Çocukları ise distopya türünün en iyi örneklerinden.

Panorama Adası'nın Tuhaf Hikayesi

Japon polisiyesinin kurucusu kabul edilen, ülkenin en meşhur yazarlarından biri olan ve ismini Edgar Allan Poe’nun okunuşundan alan, “Uzakdoğu’nun Poe’su” Edogawa Rampo, Panorama Adası’nın Tuhaf Hikâyesi’nde ütopik bir bakış açısıyla simülasyon ile gerçekliğin arasındaki gittikçe soluklaşan çizgiye odaklanıyor.

Evdeki Zürafa

Evdeki Zürafa, söz konusu dizinin içerdiği kültürel ve siyasal kodları olduğu kadar, dizinin Türkiye toplumunun ideolojik ve sosyolojik meselelerine ilişkin kurmaya çalıştığı analiz çerçevesine odaklanan önemli bir kolektif girişim. Kitap, özetle, Bir Başkadır dizisinin söyledikleri, söylemekten imtina ettikleri, belki yalnızca kapı aralamakla yetindikleri veya gizlemeye gayret ettikleri üzerinden hareket eden, birbiriyle ilintili dört bölümden oluşuyor.

Sahi Adım Neydi

Polat Özlüoğlu, acıyla baş edemeyen, herkesçe itilip kakılan, sorunlu erkekliğin zulmüyle bir başına kalmış kadınları ve ötede tutulan cinsel kimlikleri merkeze alıyor öykülerinde. Kalemine eşlik eden şiirler ve şarkılar, okuyanların çoğunun adını sığdıracağı; yakın tarihle, iyileşmek bilmeyen yaralarla örülü, nostaljik bir salıncak kuruyor. Hiç yara almadan aynadan geçememişlerin sallandığı bir salıncak.

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ergul.tosun@ensonhaber.com