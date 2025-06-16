Kaynak özellikte iki kitap: Düşler Düşünceler İşler ve Nasıl Yapmalı

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Nevzat Sayın’ın mimarlık ve inşa etme bilgisi arasındaki kopukluğa dikkat çektiği yeni kitabı Nasıl Yapmalı? mimarlığın yalnızca bir tasarım pratiği değil, aynı zamanda bir “yapma bilgisi” olduğunu vurgulayan çarpıcı bir eser. Usta mimar, bu kitabında, Santralİstanbul yerleşkesindeki 4-6 No’lu kazan dairelerinin bir mimarlık fakültesine ve kütüphaneye dönüşüm sürecini merkeze alarak yapının tasarımdan inşa sürecine kadar geçen yolculuğunu detaylarıyla aktarıyor.

Kitap, mimarlığın sadece düşünsel değil, aynı zamanda fiziksel bir üretim olduğuna dikkat çekiyor. Genç mimarlar için rehber niteliği taşıyan eser, yapı üretim sürecine dair deneyimlerin paylaşımıyla mesleki niteliğin artırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Sayın, kitabın yazılış sürecini anlatırken “Nasıl Yapmalı?” sorusuna yanıtlar arıyor:

BİZİ KİM İKNA EDEBİLİR SORUSU

“Sorunsallaştırmak, tasarlamak ve yapmak arasında çok sıkı bağlar var ve bu aşamaların sıralanışı değişse bile aralarındaki sıkı bağlar hiç değişmiyor. Bu yüzden yapmayı bilmeli ya da başka bir deyişle, yapma bilgisine sahip olmalıyız. Mimarlık nesnelerinin hakikatini ancak o zaman anlayabiliriz. Anladıklarımızı anlamlandırabilir, anlamlandırdıklarımızı da anlatabiliriz. Böylelikle incelikli ayrıntılarla tasarlanmış mimarlık nesneleri toplumsal/kültürel tartışmaların özneleri olarak etkin olmasını sağladıkları mimarlığın mekân tasarlamak kadar “durum tasarlamak” olduğunu da gösterip şimdi olduğundan daha iyi bir atmosferde yaşayabileceğimiz konusunda bizi ikna edebilir.”

MİMARİNİN DÜŞSEL YOLCULUĞU

Mimarinin düşsel yolculuğunu belgelerle, çizimlerle ve projelerle bir araya getiren Düşler Düşünceler İşler - 1990-2004, Nevzat Sayın’ın mimarlık anlayışını, proje süreçlerini ve mesleki deneyimlerini bir araya getirerek derinlikli bir bakış sunuyor.

Kitapta yer alan projeler, mimari düşüncenin süreç odaklı yaklaşımını gözler önüne sererken, Colossus Otel’den Galeri Apel’e, Yahşibey Evleri’nden okul, park ve fabrika projelerine geniş bir yelpazede yapıların detaylarını okuyucuyla paylaşıyor.

Nevzat Sayın’ın mimarlık yolculuğunda bir adım daha ileriye giderek, düşünce ve işlerin kesişim noktasını ele aldığı Düşünceler-İşler - 2004-2018, teorik mimarlık düşüncesinin somut yapılarla nasıl buluştuğunu çok boyutlu bir bakış açısıyla aktarıyor.