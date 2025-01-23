Kelimelerin köklerini, hikayelerini bize anlatan kitap: Kelimenin Ham Anlamıyla

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Gazeteci ve sunucu Ali İhsan Varol'un Kelimenin Ham Anlamıyla kitabı, önemli bir kaynak niteliğinde. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bu çalışmada kelimenin gücünü ve kökenini okuyacaksınız.

Ali ihsan Varol'un televizyonda sunduğu yarışma programıyla biliyoruz. Yıllarca kelimelerin bilinmeyen hikayesini anlatan Varol, bu birikimini kitaplaştırdı. Kelimenin Ham Anlamıyla her kelimenin yeni ve farklı anlamını bulacaksınız. Öğrendiğiniz bu kelimeler sizi şaşırtacak ve hayret edeceksiniz.

Aslında günlük dilde sıkça kullandığımız kelimelerin anlamını çoğu zaman bilmiyoruz. Kullandığımız bir atasözün ya da deyimin ne anlama geldiğini bile bilmeden kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu kitabın sayfalarını çevirirken ağzı kalabalık ve biraz da abartmayı seven bir ahbabınızı hatırlayabilirsiniz. O ahbabınıza gösterdiğiniz hoşgörüyü lütfen kitaptan da esirgemeyiniz. İçinde Pod-Bee kumpanyasının verdiği şevk ve hevesle hazırlanmış 13 başlık bulacaksınız.

Bu başlıkların altındaki anlatılar aslında kulakçıklarınıza ulaşması için hazırlanmıştı. Fakat Doğan Kitap’ın gölgesinde değişip dönüşerek elle tutulur, gözle görülür hale büründüler.

AÇGÖZLÜ BİR MERAK

Ali İhsan Varol’dan kelimelere, insanlara, şeylere dair etimolojik denemeler. Kelimelerin kökenine indikçe şaşıracaksınız, şaşkınlığınız bir süre sonra eğlenceye, eğlenceniz de açgözlü bir meraka dönüşecek.

Bilim insanları, kelimelerin en fazla 8-9 bin yıl sonra yok oldukları düşüncesine meydan okuyan 20'dan fazla kelime tespit etti. Evrim, dillerin değişimi ve diğer dillere adaptasyon nedeniyle yok olan kelimelerin aksine, tam 150 yüzyıldır kullanılan kelimeler arasında ‘anne' de var.

Dilbilimciler, binlerce yıldır yok olmaya meydan okuyan kelimeleri tespit etti. Bu kelimeler arasında, ‘anne', ‘değil', ‘ne', ‘duymak', ‘adam', ‘akmak', ‘küller' ve ‘solucan' olduğu belirtildi.

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KELİMELERİN KULLANIM ORANI

Dilbilimciler, akraba kelimeleri tespit ettikten sonra kelimelerin kullanılma oranı ve yaygınlığını ölçmeye çalıştı. En çok tekrar edilen kelimenin en yavaş kaybolduğu anlaşılırken, günde ortalama 16 kez tekrarlanan bir kelimenin en az üç dilde hayatta kaldığı anlaşıldı.