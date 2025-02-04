Kendi doğanızın tüm parçalarını Kadın Kahramanın Yolculuğu kitabıyla bir araya getirin

Haber Merkezi

Kendi içsel yolculuğunuzu tamamlayarak hayatınızda gerçek bir bütünlük hissine ulaşabilir misiniz?

Maureen Murdock, modern klasik eseri Kadın Kahramanın Yolculuğu Çalışma Kitabı ile sizi ruhsal ve psikolojik bir keşfe davet ediyor.

Kadınsı değerlerin erkeksi standartlarla şekillendirildiği bir dünyada, kendi doğanızın tüm parçalarını bir araya getirerek öz benliğinize ulaşmanın yollarını sunuyor.

Murdock’ın, yıllardır her yaştan kadınla yaptığı atölye çalışmalarından esinlenerek hazırladığı bu eşsiz rehber, bireysel ya da grup halinde uygulanabilecek alıştırmalar ve sorular içeriyor. Her bölümde sizi bekleyen derin öz keşif, yaşamınızdaki arayışlara yeni bir netlik kazandıracak.

Bu yolculuk hem içsel dönüşüm hem de dünyadaki dengeyi koruma ve farkındalık geliştirme yolunda cesaret dolu bir adım. Şimdi kendi hikâyenizi yazmanın zamanı.

Kadınların kendi içsel gücünü keşfetmesi ve hayatta anlam dolu bir yolculuğa çıkması için rehber niteliği taşıyan Kadın Kahramanın Yolculuğu Çalışma Kitabı ile okuyucular farklı bir deneyim yaşayacaklar.

DERİN VE SESSİZ DENEYİM

Konsantrasyonunuzu alnınızın içine odaklayın, orada minik ışık noktası, ruh oturuyor. Bu sizin orijinal formunuzdur. Bir süre bu noktaya konsantre olun ve şunu fark edin.

"Ben huzurlu bir ruh, ben mutlu bir ruh, ben saf bir ruh, ben bilgili bir ruh, ben güçlü bir ruh, ben gözlerimle görüyorum, ben bedenin efendisiyim."

Bunu üç kez tekrarlayın. Ruhun özelliklerini fark etmeye başlayacak ve derin bir sessizlik deneyimleyeceksiniz.

"Ruh dünyasına seyahat et. Ben, ruh, güneş sisteminin üstündeki mesken olan ruh dünyasının yerlisiyim."

Altın kırmızı renkli ışık var ve yüce babam, yüce ruh, Shiv baba minik bir yıldız parlıyor. Zihninizi ve zekanızı sevgiyle ışık noktasına yoğunlaştırın. Düşünceler yaratın Shiv baba Barış Okyanusu'dur, barış radyasyonları üzerime düşüyor. 5 kez tecavüz edin. Tanrı'nın eşliğinde daha fazla huzur hissedersiniz.

Sayfa: 240

YAZAR HAKKINDA...

Psikoterapist, yazar ve eğitmen olan Maureen Murdock, özellikle kadınların bireyselleşme ve içsel bütünleşme süreçlerini destekleyen çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Joseph Campbell’ın kahramanın yolculuğu üzerine olan teorik çalışmasından ilham alarak geliştirdiği Kadın Kahramanın Yolculuğu modeli, dünya genelinde binlerce kadının yaşamında derin etkiler yarattı.