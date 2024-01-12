Kendine özgü ironik ve komik diliyle tanınan Fran Lebowitz’in Fran Lebowitz Kitabı Fran Lebowitz, bu kitapta derlenen yazılarında hayata dair pek çok konuyu eşsiz bakış açısıyla ele alarak okurlarını kıvrak zekâsıyla buluşturuyor, gülmekten kırıp geçiriyor.

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Kendine özgü, ironik, küstah ve komik diliyle tanınan Fran Lebowitz’in, güncelliğini asla kaybetmeyen yazılarından derlenen Fran Lebowitz Kitabı, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı.

Çağdaş şehir yaşamının değişimleri, geçici hevesleri, çılgınlıkları ve modalarını; sanatı, bilimi, edebiyatı ve hayata dair her şeyi, kendine has benzersiz üslubuyla yorumlayan ABD’li yazarın çoksatan kitaplarından derlenen yazıları, Fran Lebowitz Kitabı’nda farklı başlıklar altında bir araya geliyor.

Yakın dostu, yönetmen Martin Scorsese’nin sözleriyle kişiliğiyle, bilgisiyle, zekâsıyla ve en önemlisi de mizahıyla sınır tanımayan” Fran Lebowitz’in kaleminden dökülenleri okurken, hak vermeden ve gülmeden duramayacaksınız.

Ayrıntı Yayınları’nın renkli markası Düşbaz Kitaplar, 2024’ü hicvin ustası, ABD’li yazar ve konuşmacı Fran Lebowitz’in modern yaşamla ilgili her şeye dair esprili görüşlerini sunduğu yazılarından oluşan Fran Lebowitz Kitabı ile karşıladı.

Bir araya gelen kitaplar

Fran Lebowitz Kitabı; ironik, esprili, donuk, alaycı, esprili ve son derece eğlenceli yorumlarıyla tanınan yazarın Metropolitan Life [Metropol Yaşamı], Social Studies [Sosyal Bilimler] ve Mr. Chas and Lisa Sue Meet The Panda [Bay Chas veLisa Sue Pandalarla Tanışıyor] adlı kitaplarını bir araya getiriyor.

Martin Scorsese’in popüler Netflix söyleşi dizisi Fran Lebowitz: Bir Yazarın Portresi’nin yıldızı, bir New York efsanesi ve hiciv ustasından...

Fran Lebowitz Kitabı Kendine özgü, ironik, küstah ve komik diliyle tanınan Fran Lebowitz, bu kitapta derlenen yazılarında hayata dair pek çok konuyu eşsiz bakış açısıyla ele alarak okurlarını kıvrak zekâsıyla buluşturuyor, gülmekten kırıp geçiriyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com