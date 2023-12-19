Kinsun’un yazdığı Senin Olan Seni Bulur kitabında aşka ve sevgiye dair bir okuma Kitaplarıyla on binlerce kişinin yaşamına dokunan Kinsun, yeni kitabı Senin Olan Seni Bulur ile işte tam da bu sorunların hiç oluşmaması için tavsiyeler veriyor, ilişkilerini desteklemek ve olası açıkları kapatabilmek için okurlarına yardımcı oluyor.

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Yaşamımız boyunca risk almaktan korkmadığımız, gözümüzü kararttığımıza pişman olmadığımız belki de en güzel şeydir aşk. Aşkın peşinden koşarız, aşk uğruna mücadele ederiz, eğer şanslıysak ve aşkı yaşıyorsak onu kaybetmemek için elimizden geleni yaparız. Bizi kendimizi geliştirmeye mecbur eder, anlayışlı olmamızı sağlar, deneyimlemediğimiz heyecanları duymaya, tanımadığımız insanlara hoşgörüyle yaklaşmaya olanak verir.

Aşk bizi konfor alanlarımızdan çıkmaya, risk almaya ve kırılganlığı kucaklamaya zorlar. Bizi korkularımız ve güvensizliklerimizle yüzleşmeye iter ve bunu yaparken birey olarak büyümemize yardımcı olur.

Peki, bütün bunlar olurken nasıl olur da ilişkilerde sorunlar çıkar, insanlar birbirlerini görmeye dahi tahammül edemez hale gelir?

Aşk büyük bir şey değildir, yüzlerce küçük şeydir

Aşkın karmaşasında bazen kaybolabilirsin, dikenli yollarında yara bere içinde kalabilirsin ve bazen kendini tükenmiş hissedebilirsin. Ama unutma ki sana ait olan hiçbir şeyi kaybetmezsin.

Bazen de irili ufaklı kayıplar verdiğini düşünebilirsin ancak kaybettiğini sandığın hiç kimse, hiçbir şey kayıp değildir.

Ne siyahtır ne de beyaz, bir renk cümbüşüdür gerçek aşk. Fırça kullanmadan yaşamı rengârenk bir gökkuşağına çevirebilme sanatıdır. Notaların olmadan kendi müziğini besteleyebilmektir, yaşamı dansa kaldırmaktır.

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Can alıcı soruya yanıt

Zorlamak değil buluşmaktır. Ulaşmak değil yolda olmaktır. Sana ayna olacak şeyi bulmaktır. Senin olan seni zaten bulacaktır.

Nasıl mı? Kinsun’un kaleme aldığı Senin Olan Seni Bulur işte bu can alıcı sorunun cevabını veriyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com