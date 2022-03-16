Yayıncılar Birliği, basılan kitap sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kitabevi temsilcileri, "İnsanlar kitap alırken önce fiyatına bakıyor" diyor.

Yayıncılık sektörü döviz kurundaki artışlarla hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Türkiye kitap kâğıdını ve matbaa materyallerini ithal eden bir ülke. Dolayısıyla kur artışları yayıncılık sektörünü doğrudan etkiliyor.

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR), ülkedeki ekonomik krizin yayıncılık sektörüne yansımasını gözler önüne serdi.

YAYBİR, 2021 yılında sadece binde 12 oranında büyüme kaydederken, ilk kez basılan kitap başlık sayısı ve bandrol rakamlarında ciddi bir azalma söz konusu olduğunu ortaya koydu.

ÖNSÖZDEN ÖNCE FİYAT

Buna göre, kitapseverler kitabın önsüzünden önce kitabın fiyatına abkıyor. Artan maliyetler sadece gıdaya değil, kitabı da etkiliyor. Artan kitap fiyatlarına karşılık okurlar ise çaresiz.