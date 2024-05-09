Tencereye bir miktar dökün, yaprak sarmanız lokum kıvamında olacak Geleneksel lezzetlerden biri olan zeytinyağlı sarma tarifine yeni bir soluk geldi! Dağılmadan, tam kıvamında, adeta lokum gibi yumuşacık bir lezzet için bu tarif tam size göre.

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Zeytinyağlı yaprak sarması, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, yapımı da oldukça maharet gerektiren bir yemek olarak biliniyor.

Ancak, endişelenmeyin, çünkü işte size lokum gibi yaprak sarmasının sırrını veriyoruz.

Sofraların gözdesi olan yaprak sarmasının iç harcı sarılması ve pişirilmesi bazen gerçek bir ustalık gerektirir.

Ancak, artık sarmalarınız dağılmadan, tam istediğiniz gibi, adeta lokum gibi yumuşacık olacak!

Yaprak sarmalarınızı pişirmeden önce tencereye bir şişe dökmeniz yeterli.

Yaprak sarmasını böyle pişirin

Yaprak sarmasının lezzetindeki sırlardan biri olan maden suyu, sarmalara hem o eşsiz yumuşaklık hissini veriyor hem de lezzetine lezzet katıyor.

Sarmalarınızı tencereye yerleştirdikten sonra yapmanız gereken tek şey, üzerlerine bir şişe maden suyu dökmek ve tencerenin kapağını kapatıp pişirmek!

Hem pratik hem de etkileyici bu yöntemle, yaprak sarmasının tadını çıkarın.