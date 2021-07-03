- Haberler
- Kitap Haberleri
- Kitap Ayracı'ndan yeni okuma önerileri
Kitap Ayracı'ndan yeni okuma önerileri
- Özel İçerik
- 03.07.2021 - 12:10
- Güncelleme : 03.07.2021 - 12:20
En iyi dostumuz kitaplara her zaman olduğu gibi daha fazla vakit ayıralım. Hafta sonu için hangi kitabı okuyacağına karar veremeyen kitapseverler için 5 eserden oluaşn öneri listesi hazırladık.
İşte Kitap Ayracı'nın yeni okuma önerisi...
Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz; keyifli okumalar...
"HANGİ KİTABI OKUMALYIM"
"Bu hafta hangi kitabı okumalyım" diye düşünen edebiyatseverler için hazırladığımız listeyle sizleri başbaşa bırakıyoruz.
Nihan Kaya - Seni Feda Etmeyeceğim
Seni Feda Etmeyeceğim, kurban kıssasını din, aile, cinsiyet ve cinsellik gibi konular etrafında cesurca tartışan felsefî bir metin.
Tabulara meydan okumak
Biçimiyle roman türünün sınırlarını zorlarken içeriğiyle neyin Tanrı neyin put olduğuna dair tabulara meydan okuyor.
Sayfa: 160
Orhan Pamuk - Veba Geceleri
Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.
Siyaset ve aşk ...
Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman, konusuyla yaşadığımız günlere de ışık düşürüyor.
Sayfa: 544
Ernest Hemingway - Silahlara Veda
Savaş hakkında kitap
Hemingway'in yazmayı en sevdiği konulardan biri olan savaş hakkında insanı düşünmeye zorlayacak gerçekleri müthiş bir roman kurgusuyla okuyacaksınız.
Sayfa: 296
Umberto Eco - Gülün Adı
İtalyan bilim insanı ve tarihçi Umberto Eco’nun ilk romanı olan Gülün Adı, okurlarıyla buluştuğu 1980 yılından günümüze dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor.
Unutulmaz Roman
Yazarının adını dünya edebiyatının unutulmazları arasına kazıyan roman, kurgusal düzleminin ötesinde devasa bir tarihe ışık tutuyor.
Sayfa: 733
Albert Camus - Sisifos Söyleni
Albert Camus, Yunan mitolojisindeki bu anlatıdan esinlenerek kaleme aldığı Sisifos Söyleni’nde, bu mitolojik olayı hayatla ilişkilendiriyor.
Sayfa: 160
Varılacak nokta
Hayat da aynı Sisifos’un hikayesinde olduğu gibi sürekli bitmek tükenmek bilmeyen bir çaba ile devam ediyor. Üstelik bu çabanın sonunda varılacak bir nokta olmadığının da herkes farkında…
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com