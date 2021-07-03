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    Kitap Ayracı'ndan yeni okuma önerileri

    Kitap Ayracı'ndan yeni okuma önerileri

    Hafta sonu için henüz okuma listesi oluşturmayan kitapseverler için 5 kitaptan oluşan önerimiz...
    • Özel İçerik
    • 03.07.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 12:20
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    En iyi dostumuz kitaplara her zaman olduğu gibi daha fazla vakit ayıralım. Hafta sonu için hangi kitabı okuyacağına karar veremeyen kitapseverler için 5 eserden oluaşn öneri listesi hazırladık.

    İşte Kitap Ayracı'nın yeni okuma önerisi...

    Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz; keyifli okumalar...

    "HANGİ KİTABI OKUMALYIM"

    "Bu hafta hangi kitabı okumalyım" diye düşünen edebiyatseverler için hazırladığımız listeyle sizleri başbaşa bırakıyoruz.

    Nihan Kaya - Seni Feda Etmeyeceğim

    Kitap Ayracı ndan yeni okuma önerileri #1

    Seni Feda Etmeyeceğim, kurban kıssasını din, aile, cinsiyet ve cinsellik gibi konular etrafında cesurca tartışan felsefî bir metin.

    Tabulara meydan okumak

    Biçimiyle roman türünün sınırlarını zorlarken içeriğiyle neyin Tanrı neyin put olduğuna dair tabulara meydan okuyor.

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    Sayfa: 160

    Orhan Pamuk - Veba Geceleri

    Kitap Ayracı ndan yeni okuma önerileri #2

    Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

    Siyaset ve aşk ...

    Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman, konusuyla yaşadığımız günlere de ışık düşürüyor.

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    Sayfa: 544

    Ernest Hemingway - Silahlara Veda

    Kitap Ayracı ndan yeni okuma önerileri #3

    Savaş hakkında kitap

    Hemingway'in yazmayı en sevdiği konulardan biri olan savaş hakkında insanı düşünmeye zorlayacak gerçekleri müthiş bir roman kurgusuyla okuyacaksınız.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 296

    Umberto Eco - Gülün Adı

    Kitap Ayracı ndan yeni okuma önerileri #4

    İtalyan bilim insanı ve tarihçi Umberto Eco’nun ilk romanı olan Gülün Adı, okurlarıyla buluştuğu 1980 yılından günümüze dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor.

    Unutulmaz Roman

    Yazarının adını dünya edebiyatının unutulmazları arasına kazıyan roman, kurgusal düzleminin ötesinde devasa bir tarihe ışık tutuyor.

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    Sayfa: 733

    Albert Camus - Sisifos Söyleni

    Kitap Ayracı ndan yeni okuma önerileri #5

    Albert Camus, Yunan mitolojisindeki bu anlatıdan esinlenerek kaleme aldığı Sisifos Söyleni’nde, bu mitolojik olayı hayatla ilişkilendiriyor.

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    Sayfa: 160

    Varılacak nokta

    Hayat da aynı Sisifos’un hikayesinde olduğu gibi sürekli bitmek tükenmek bilmeyen bir çaba ile devam ediyor. Üstelik bu çabanın sonunda varılacak bir nokta olmadığının da herkes farkında…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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