Kitap Ayracı'ndan yeni okuma önerileri

Hafta sonu için henüz okuma listesi oluşturmayan kitapseverler için 5 kitaptan oluşan önerimiz...

En iyi dostumuz kitaplara her zaman olduğu gibi daha fazla vakit ayıralım. Hafta sonu için hangi kitabı okuyacağına karar veremeyen kitapseverler için 5 eserden oluaşn öneri listesi hazırladık.

İşte Kitap Ayracı'nın yeni okuma önerisi...

Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz; keyifli okumalar...

"HANGİ KİTABI OKUMALYIM"

"Bu hafta hangi kitabı okumalyım" diye düşünen edebiyatseverler için hazırladığımız listeyle sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Nihan Kaya - Seni Feda Etmeyeceğim

Seni Feda Etmeyeceğim, kurban kıssasını din, aile, cinsiyet ve cinsellik gibi konular etrafında cesurca tartışan felsefî bir metin.

Tabulara meydan okumak

Biçimiyle roman türünün sınırlarını zorlarken içeriğiyle neyin Tanrı neyin put olduğuna dair tabulara meydan okuyor.

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Sayfa: 160

Orhan Pamuk - Veba Geceleri

Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

Siyaset ve aşk ...

Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman, konusuyla yaşadığımız günlere de ışık düşürüyor.

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Sayfa: 544

Ernest Hemingway - Silahlara Veda





Savaş hakkında kitap

Hemingway'in yazmayı en sevdiği konulardan biri olan savaş hakkında insanı düşünmeye zorlayacak gerçekleri müthiş bir roman kurgusuyla okuyacaksınız.

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Sayfa: 296

Umberto Eco - Gülün Adı

İtalyan bilim insanı ve tarihçi Umberto Eco’nun ilk romanı olan Gülün Adı, okurlarıyla buluştuğu 1980 yılından günümüze dünya çapında büyük ses getirmeye devam ediyor.

Unutulmaz Roman

Yazarının adını dünya edebiyatının unutulmazları arasına kazıyan roman, kurgusal düzleminin ötesinde devasa bir tarihe ışık tutuyor.

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Sayfa: 733

Albert Camus - Sisifos Söyleni





Albert Camus, Yunan mitolojisindeki bu anlatıdan esinlenerek kaleme aldığı Sisifos Söyleni’nde, bu mitolojik olayı hayatla ilişkilendiriyor.

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Sayfa: 160

Varılacak nokta

Hayat da aynı Sisifos’un hikayesinde olduğu gibi sürekli bitmek tükenmek bilmeyen bir çaba ile devam ediyor. Üstelik bu çabanın sonunda varılacak bir nokta olmadığının da herkes farkında…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com