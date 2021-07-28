Kitap kurtları çocuklar için öneri okumalar

Çocuklarınıza erken yaşta okuma alışkanlığını kazandırmak istiyorsanız önerdiğimiz kitaplara göz atmanız yeterli.

Çocuk edebiyatı her zaman ilgi kaynağı olmuştur. Çocukların ilgiyle okuyabileceği kitaplardan bir seçki sunuyoruz. Anneler, babalar çocuğunuza kitap alırken listemize mutlaka göz atın...

AHMET BÜKE - EYVAH, BABAM ŞİİR YAZIYOR

Zeyno, mutlu bir çocuktur. Annesi Sevinç, uzaybilimcidir. Babası Ahmet’se, belediyenin şikâyet masasında çalışmaktadır; ayrıca, evde de “ünlü” bir şairdir! Anne uzun bir yolculuğa çıkınca, baba kız birlikte yine çok eğlenirler. Ama babası bir gün öyle ilginç bir fikirle çıkagelir ki, Zeyno bir sürü şiir dinlemek zorunda kalır…

GÖKÇE İRTEN - KİM BU GELEN

Bilinmeyenin gizemi hiç bu kadar. eğlenceli olmamıştı! Genç illüstratör Gökçe İrten'den hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekecek, özgün bir kitap! Desenlerin diliyle okurlarını iletişim üzerine düşündüren sanatçı, eğlenceli bir maceraya davet ediyor.

SEVİM AK - GÖKKUŞAĞI YAZI

Çağdaş çocuk edebiyatımızın en sevilen yazarlarından Sevim Ak, son romanıyla Günışığı Kitaplığı okurlarını selamlıyor. Otizmli kardeşini yaşamının merkezi kılabilen bir çocuğun narin kalbine dokunan yazar, olaylar karşısında sesi gür çıkmayanların sunabildiği sessiz ve derin sevgiyi duyumsatıyor.

KATHRYN ERSKİNE - FESTİVAL MÜHENDİSİ

Amerikalı yazar Kathryn Erskine, 2012 Kristal Uçurtma ödülü alan kitabıyla ilk kez Türkçede! Okurlarını eğlence dolu bir maceraya davet eden roman, yetişkinlerin gençlere uyguladığı meslek seçimi baskısını mizahi bir dille eleştiriyor.

Sürükleyici kurgusu, akıcı anlatımı ve birbirinden özgün karakterleriyle başarı kavramı üzerine düşündüren roman, umut duygusunu besliyor. Gözlem gücünü, derinlikli ayrıntılar ve gerçekçi diyaloglarla yansıtan Erskine, gençlere kendi dillerinden sesleniyor.

MİNE SOYSAL - DARALAN

Eyvah Kitap adlı başyapıtıyla yüz binlerce okura ulaşan yazar Mine Soysal, son romanında kıyıda köşede kalmış yaşamlara odaklanıyor.

Gençlerin küskün içsesini, biriken kaygılarını, kimi öfkeli kimi cesur çıkışlarını küçük bir Anadolu kentinin yoksul mahallesinde buluşturan yazar, hayatın yürek burkan zor yanlarını dillendirirken iletişim ve anlayışa tutunuyor.

Benzer koşulların sıradan insanlar üzerindeki farklı etkilerini gerçeklikle aktaran roman, korkuları dayanışmayla dağıtanları, yaşama dört elle sarılanları incelikli diliyle selamlıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim

ergul.tosun@ensonhaber.com