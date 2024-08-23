Kitap okurken uykusu gelen okurlar için bazı pratik öneriler Çoğu insanın ortak sorunudur kitap okurken uykularının gelmesi. "Kitap okumak istiyorum ama uykum hemen geliyor" diyen kitapseverler için birkaç pratik öneride bulunduk. Örneğin; uykunuzun gelmemesi için sürükleyici bir roman okumak çözüm olabilir.

Haber Merkezi

"Kitabı elime aldıktan kısa bir süre okuduktan sonra uykum geliyor" isyanınızı duyar gibiyiz. Merak etmeyin bu konuda pek de yalnız değilsiniz. Öncelikle kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmeniz lazım. Mesela, her akşam işten eve döndüğünüzde biraz dinlendikten sonra kitap okumaya başlayabilirsiniz.

Eğer kitap okumaya başladığınızda uykunuz geliyorsa bulunduğunuz ortamı da değiştirebilirsiniz. Ya da biraz hava almak ve kahve içmek sizi uyuklamaktan kurtarabilir.

Kitap okumayı genellikle akşam saatlerine saklarız. Sizin günün yorgunluğunuzu atmanız için kitap okumak istemeniz zaman kaybı olabilir. Eğer akşam saatlerinde çok yorgun ve bitkinseniz, toplu taşım araçlarında işe gidip gelirken kitap okuyabilir, akşamı da kendinize saklayabilirsiniz.

DÜZENLİ BESLENMENİN ÖNEMİ

Uzmanlar, düzenli beslenme için uyarılarda bulunuyor. İnsanın düzenli beslenmesi, ağır yiyeceklerden kaçınması da uykuyu hızlandırabilir. Bunun yanında saatinde uyuyup kalkarsanız üzerindeki kırgınlığı, yorgunluğu da atabilir. Akşam okunan kitap daha keyifli hale gelebilir.

SÜRÜKLEYİCİ KİTAP SEÇİN

Kitap okurken uykunuzun gelmesi seçtiğiniz kitaba da bağlı çoğu zaman. Tarih ve inceleme kitaplarını okuyorsanız uykunuzu hızlandıran kitaplar olabilir. Bunun yerine akşamın dinginliğinde sürükleyici romanlar okuyabilirsiniz. Böylece hem merak duygunuz pekişir hem de hemen bitirmek için sabırsızlanabilirsiniz. Polisiye kitapları da sayabiliriz elbette.