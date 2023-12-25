Koca bir yılı daha geride bırakırken kitapseverlerin en çok okuduğu kitaplar 2023 yılını artık geride bırakmak üzereyiz ve 2024 yılına merhaba diyeceğiz. Her alanda olduğu gibi kitapta da öne çıkan eserler, yazarlar oldu. Peki 2023 yılında en çok hangi kitaplar okundu? Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi ilk sırayı alırken, Zülfü Livaneli'nin Kaplan'ın sırtında romanı ise ikinci sırayı aldı.

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2023 yılına veda etmek üzereyiz ve yeni yıla hep birlikte merhaba diyeceğiz. Yeni yılının herkese mutluluk, sağlık getirmesini diliyoruz. Ve tabii ki; bol kitaplı bir yıl da diliyoruz.

2023 yılında kitapseverlerin en çok okuduğu kitaplar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Koca bir yılda okurlar en çok roman okudu, edebi metinler daha öne çıktı.

Yayınlandığında kısa sürede çok satanlar listesine giren Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi listenin başında yer alırken; yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli'nin İnkılap Yayınları etiketiyle yayınlanan Kaplan'ın Sırtında romanı ise en çok okunan ikinci kitap olma özelliği taşıdı.

Listenin devamında Esra Ezmeci'nin İz Bıraktığın Kadar Varsın kitabı en çok satan üçüncü, Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı kitabı dördüncü, İlber Ortaylı'nın İnsan Geleceğini Nasıl Kurar'ı ise beşinci sırada yerini aldı.

Çok okunan kitaplar

2023 yılında en çok okunan kitapla şöyle;

Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi, Zülfü Livaneli - Kaplanın Sırtında, Esra Ezmeci İz Bıraktığın Kadar Varsın, Ahmet Ümit - Bir Aşk Masalı, İlber Ortaylı - İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?, Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna Doğan Cüceloğlu - Var mısın? Güçlü bir yaşam için öneriler Paulo Coelho - Simyacı Müthiş Psikoloji - Seni Yoran Her Şeyi Bırak Stephen W. Hawking - Zamanın Kısa Tarihi