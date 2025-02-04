Kompleks travmadan iyileşme anıları: Bedenimin Bildikleri

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Otuz yaşına geldiğinde Stephanie Foo kâğıt üzerinde oldukça başarılıydı: Ödüllü bir radyo yapımcısı olarak hayalindeki işi ve sevgi dolu bir erkek arkadaşı vardı.

Ancak yalnız kaldığında panik atak geçiriyor ve her sabah masasında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Yıllarca sorunun kaynağını sorguladıktan sonra kendisine karmaşık TSSB teşhisi kondu: Travma yıllar boyunca sürekli olarak gerçekleştiğinde ortaya çıkan bir durum.

Foo’nun ebeveyni ona yıllarca fiziksel ve sözlü tacizde bulunmuş, ardından ergenlik çağındayken onu terk etmişti.

Bunlar geride kaldığında hayatının normale döndüğünü düşünüyordu, ancak kendisine konulan yeni teşhisle beraber geçmişinin sağlığını, ilişkilerini ve kariyerini nasıl tehdit etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Kendisine yardım edecek sınırlı kaynak buldu, bu yüzden Foo kendini iyileştirmek ve deneyimlerini paylaşmak için bu yola çıktı.

YENİLİKLER VE TERAPİLER

Bu son derece kişisel ve derinlemesine araştırılmış hikâyede Foo, bilim insanları ve psikologlarla görüşüyor ve çeşitli yenilikçi terapileri deniyor.

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GÖÇMEN TRAVMASI

Göçmen travmasının toplum üzerindeki etkilerini araştırmak için memleketi San Jose, Kaliforniya’ya dönüyor ve travmanın nesiller boyunca nasıl miras kalabileceğini öğrenmek için doğduğu ülke olan Malezya’daki aile sırlarını ortaya çıkarıyor. Nihayetinde, travmadan kurtulamayacağını ama onunla birlikte hareket etmeyi öğrenebileceğini keşfediyor.