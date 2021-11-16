Körlük romanının yazarı Jose Saramago 99 yaşında

Portekizli romancı Jose Saramago'nun bugün 99'uncu ölüm yıldönümü. Pek çok önemli eserler yazan yazarı sevgiyle anıyoruz.

Nobel Edebiyat Ödüllü romancı Jose Saramago bugün 99 yaşına girdi. Dünya edebiyatına pek çok önemkiş roman, öykü armağan eden Saramago'nun en önemli romanı kuşkusuz Körlük eseridir.

Portekiz edebiyatıdan Jose Saramago’nun Körlük kitabı, körlüğün bulaşıcı bir hastalık olarak bütün topluma yayılışını konu edinir.

1995 yılında yayımlanan Saramago’nun en çok okunan ve bilinen eseri, yazara Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırdı. Roman, 2008 yılında yönetmen Fernando Meirelles tarafından filme uyarlandı.

Yazar, burada körlüğü bir metafor olarak kullanır. Asıl vermek istediği ana fikir, insanların duyarsızlığı, bencilliğine dikkat çekmektir. Gelişen olaylara kayıtsız kalan lümpen topluma sert bir eleştiridir.

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışıkta bekleyen isimsiz biri, yeşilin yanmasını beklerken aniden kör olur. Şunu belirtmekte fayda var ki, romanda herhangi bir yer ismi, cadde, sokak, şehir ve insanların isimleri yoktur. Bu da romanın en önemli özelliğidir.

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JOSE SARAMAGO

Jose Saramago, Lizbon kentinin kuzeyindeki küçük bir köy olan Azinhaga'da doğdu. Yoksul bir köylü ailenin oğlu olarak büyüdü. Ailesiyle birlikte taşındığı Lizbon’da öğrenim gördü. Öğrenimi sırasında kırsal kesimde çalıştı. Ekonomik sorunları nedeniyle okulu bıraktı, makinistlik eğitimi aldı.

Teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe kadar birçok işte çalıştı. Bir yayınevinde, yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev yaptı.

Diario ve Lisboa gazetelerinde kültür editörü olarak çalıştı. Siyasi yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği’nin yönetim kurulunda görev üstlendi. 1976’dan sonra kendini tümüyle kitaplarına verdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ KULLANMA BİÇİMİ

Yazarın romanları ve denemelerinin yanı sıra iki şiir kitabı ve oyun kitapları da vardır. Saramago, 1998 Nobel Edebiyat Ödülü'ü kazandı. Yazarın biçemi gayet dikkate değerdir.

Düz yazılarında, noktalama işareti olarak nokta ve virgülden başkasını kullanmaz. Anlatım dili de oldukça muzipçedir; bu da, okuyucuyu yazara bağlayan bir diğer etkendir.

Ünlü yazar 87 yaşında öldü.

Ergül Tosun

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