Körlük ve Görmek romanlarının yazarı Jose Saramago'nun Lanzarote Defterleri kitabı

Haber Merkezi

Çağdaş dünya edebiyatının usta yazarlarından olan, Görmek ve Körlük romanlarının yazarı Jose Saramago, her daim çok okunan kalemlerin başında gelmektedir. Yazdıklarıyla edebiyat dünyasına eşsiz katkılar sunan Saramago, Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

1992 yılında Portekiz uygulamaların İsa'ya Göre İncil'in Avrupa Edebiyat Ödülü'nün kısa listeden çıkarılmasını istemesi üzerine José Saramago, bunun bir sansür olduğunu belirtir, Portekiz'den ayrılma kararı alır ve Lanzatore'ye (Kanarya Adaları) yerleşir.

1993 yılında Saramago'nun gönüllü sürgünü başladı. Senenin başındaki dostları Saramago'ya özel bir defter verirler. Tek koşullar vardır: Lanzarote'deki günlerini yazması. Saramago defteri kabul eder ve günler yürümeye başlar.

JOSE SARAMAGO

Jose Saramago, Lizbon kentinin kuzeyindeki küçük bir köy olan Azinhaga'da doğdu. Yoksul bir köylü ailenin oğlu olarak büyüdü. Ailesiyle birlikte taşındığı Lizbon’da öğrenim gördü. Öğrenimi sırasında kırsal kesimde çalıştı. Ekonomik sorunları nedeniyle okulu bıraktı, makinistlik eğitimi aldı.

Teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe kadar birçok işte çalıştı. Bir yayınevinde, yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev yaptı.

Diario ve Lisboa gazetelerinde kültür editörü olarak çalıştı. Siyasi yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği’nin yönetim kurulunda görev üstlendi. 1976’dan sonra kendini tümüyle kitaplarına verdi.

Sayfa: 160

NOBEL ÖDÜLLÜ YAZAR

Yazarın romanları ve denemelerinin yanı sıra iki şiir kitabı ve oyun kitapları da vardır. Saramago, 1998 Nobel Edebiyat Ödülü'ü kazandı. Yazarın biçemi gayet dikkate değerdir.

Düz yazılarında, noktalama işareti olarak nokta ve virgülden başkasını kullanmaz. Anlatım dili de oldukça muzipçedir; bu da okuyucuyu yazara bağlayan bir diğer etkendir.

Ünlü yazar, 18 Haziran 2010'da 87 yaşında öldü.