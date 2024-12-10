Kozmik Yankı - Hakikat Portalı II kitabı ile yeni bir kozmik bilinç kapısı aralanıyor

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Serinin ikinci kitabı olan bu eser, Akdoğan’ın kozmik bilgi ve farkındalık yolculuğunda bir rehber olarak yazılmış. Kitap, evrenin derinliklerine açılan bir kapıyı ve spiritüel bir aydınlanma yolunu okurlara sunuyor.

Kozmik Yankı - Hakikat Portalı II, evrensel bilginin geniş kitlelere açılması ve insan bilincinin daha yüksek enerji seviyelerine evrilmesi için önemli bir rehber.

Haktan Akdoğan, ruhsal evrim, kozmik güç yapıları ve galaktik sırlar gibi derin konuları ele alırken okurları, varoluşun ötesine geçmeye davet ediyor. Akdoğan, içsel benlik ve evren arasında var olan titreşimsel bağları keşfederek, okurlarını spiritüel bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu kitap, gerçek benliğinizi” keşfetmek, kendinize ve evrene dair daha geniş bir farkındalık kazanmak isteyen okurlar için kapsamlı bir rehber niteliğinde. Bilinç, evrensel enerji ve spiritüel uyum hakkında evrene yeni bir gözle bakmak isteyenleri bekliyor.

İNSAN VARLIĞININ SINIRSIZ BİLİNCİ

Sonsuz Bilinç ve Ruh Yolculuğu: Kitap, insan varlığının sınırsız bir bilinç olarak evrene olan yolculuğunu anlatıyor. Madde dünyasında deneyimlenen acı, zevk, mutluluk gibi duyguların ruhun gelişimine katkısını ele alıyor.

Galaktik Federasyon ve Dünya’nın Rolü: Galaktik Federasyon’un yapısı, Dünya’nın spiritüel evrimdeki yeri ve insanlığın evrensel bilince nasıl uyum sağlayabileceği hakkında derin bilgiler sunuyor.

Kabal Yapısı ve İnsanlığa Etkileri: Dünya üzerindeki güç yapılarının ve toplumu kontrol altına alan gizli yapıların etkisini anlatan Akdoğan, insanlık için aydınlanma yolunda bir uyarı niteliğinde bilgiler paylaşıyor.

Bilinç ve Frekansın Gücü: Bilincin evrensel frekanslarla etkileşimi ve varoluşun dinamikleri üzerine derin bir bakış sunuyor.

Sayfa: 320

MUTLAK GERÇEKLİK ALANI

Artık yeni kozmik perspektiflerin ve boyutsal yeni paradigmaların içinizdeki mutlak gerçeklik alanında oluşmasına izin vermenizin ve dönüşümünüzün zamanı gelmiş bulunmaktadır. Bu da, eski dogmaların, eski fikirlerin ve realitelerin kökünden değişmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu çok önemli boyutsal kozmik değişime kendini açan, değişim ve dönüşümüne izin verenlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerinin eski Dünya’ya sizi bağlı tutan frekans bağları ve kordonları kopmaya başlamıştır.

Bu anlamda, Bilgi’yi idrak alanında özümseyip, Işık’ı absorbe edebilenler ve Algı’sını genişletip, şimdiki gerçekliği bütünüyle değiştirmek isteyenler, bilinçleriyle bu yeni kozmik enerji akışına ve frekansına güçlü bir biçimde bağlanmaya başlıyor.