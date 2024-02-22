Küçük Pastacı Lila kitabıyla hayallerin ve tatlıların buluştuğu bir dünyaya adım atın Küçük Pastacı Lila kitabıyla hayallerin ve tatlıların buluştuğu bir dünyaya adım atın. Yazar Rana Urgunlu Sır'ın kalemi altında şekillenen bu büyülü hikaye, küçük okurlarımızı pastacılık macerasına davet ediyor.

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Lila, küçük bir pastacı adayı olarak hayallerini süsleyen bir pastayı yapmak istiyor: Gökkuşağı Pastası! Ancak, büyük pastacılar dünyasında kendini kanıtlamak hiç de kolay değil.

İşte tam da bu noktada, Lila'nın karşısına bir sürpriz çıkıyor ve büyük pastacı ile tanışıyor. Sayfalar ilerledikçe, Lila ve büyük pastacı hayalleri üzerine keyifli sohbetlere dalıyorlar.

Pastacılığın sırlarını, lezzetli tarifleri ve en önemlisi, hayallerin peşinden gitmenin değerini keşfediyorlar.

Küçük Pastacı Lila, çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, işbirliğinin ve azmin önemini vurgulayan bir hikaye.

Renkli ve etkileyici çizimlerle süslenmiş bu kitap, küçük okuyucularımızı büyülü bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Unutmayın, bazen en tatlı şeyler, en cesur hayallerin ardında gizlidir.

Yazar Rana Urgunlu Sır

Minik okurlarla buluşan kitap

Çizimlerini Berk Öztürk’ün yaptığı, Rana Urgunlu Sır’ın yazdığı Küçük Pastacı Lila Kara Karga Yayınları’ndan okurlarla buluştu. Minik okurların severek okuyacağı bir kitap daha...

Sayfa: 24

Yeni bir macera

Lila, cevabını bulamadığı her soru, hayalini kuramadığı her oyun için, bir yol bulmuş. Şimdi bu hikayede hepimiz, derin bir nefes alıp yeni bir maceraya hazırlanıyoruz. Bitmiyor ve daha yeni başlıyoruz...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com