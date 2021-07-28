Kurt Wallander macerasına Beyaz Aslan ile devam ediyor

Kurt Wallander macerasına Beyaz Aslan ile devam ediyor

Yazar Kurt Wallander, Ayrıksı Kitap etiketiyle raflarda yerini alan serinin üçüncü kitabı Beyaz Aslan'da da okurları tehlikeli ve sürükleyici bir soruşturmaya devam ediyor.

Avrupa’nın en prestijli polisiye ödülü Ripper Ödülü’nü kazanmış ilk yazar olan Henning Mankell’in Kurt Wallander serisindeki üçüncü kitabı Beyaz Aslan, Ayrıksı Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

"Yaşamın da ölümün de zamanı var" cümlesiyle polisiyeseverleri nefes kesen yeni bir maceraya davet eden Kurt Wallander serisi, üçüncü kitapta, küçük bir kasabada işlenen cinayetin peşinden aralanan uluslararası entrikayı temposu dinmeyen bir anlatımla sunuyor.

ADALETİN PEŞİNDE...

Hırs ve kararlılığıyla adaletin peşinde olaydan olaya koşan çetin dedektif Kurt Wallander, serinin üçüncü kitabında kendisi ve ekibini zor bir cinayet soruşturmasının içinde buluyor. İsveç’in huzurlu güney bölgesinde genç bir kadının ölü bulunmasıyla başlayan macera, Kurt Wallander ve ekibinin görevlendirilmesiyle farklı bir boyut kazanıyor.

AMANSIZ BİR MÜCADELE

Soruşturmada derinlere inildikçe Güney Afrika istihbaratının ve eski bir KGB ajanının dâhil olduğu korkunç bir suikast planı ve Güney Afrika’nın karanlık ırkçı dünyası, Wallander ve ekibinin karşısına çıkınca tüm olasılıklar yeniden hesaplanıp olayın çözümü için amansız bir mücadele başlıyor.

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"İskandinav polisiye edebiyatının usta yazarından… Birinci sınıf sürükleyici bu romanda küçük bir kasabada işlenen bir cinayet uluslararası bir entrikanın kapısını aralıyor…" The New York Times Book Review

"Wallander kitaplarının bu kadar ses getirmesi çok da şaşırtıcı değil." Times Literary Supplement

"Bu tarz sürükleyici romanların kalitesini, hikâyedeki dedektifle daha fazla zaman geçirmek isteyip istememeniz belirliyor ve kesinlikle Kurt Wallander’le daha fazla zaman geçirmek isterim." Independent

Kurt Wallander

YAZAR HAKKINDA

1948 doğumlu İsveçli yazar Henning Mankell’in romanları kırk beş dile çevrilmiş ve tüm dünyada kırk milyondan fazla satmıştır. Polisiyede Avrupa’nın en prestijli ödülü olan Ripper Ödülü’nü ilk alan yazardır. Ayrıca Mankell, Cam Anahtar ve Altın Hançer ödüllerinin de sahibidir.

Kitaplarında dünyadaki ve özellikle de İsveç’teki sosyal eşitsizlik ve adalet konularına yer vermiştir. Yazmış olduğu Kurt Wallander serisi pek çok defa dizi ve filme uyarlanmıştır.

Hayatının bir kısmını İsveç'te bir kısmını da Mozambik’te geçiren Henning Mankell, Mozambik’in başkenti Maputo’daki Avenida Tiyarosu’nun sanat direktörlüğünü de yapmıştır. 2015 yılında vefat etti.