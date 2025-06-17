Lana Ferguson'dan romantik bir komedi: Sahte Eş

Haber Merkezi

Acil servis doktoru Mackenzie Carter, büyükannesinin ona sevgilisini bulmasından kurtulmak sırasında içine düşmüş beyaz yalan onu sahte eş açıklamaya sürükler. Farklı dünyaların insanları olsalar da bu oyunu sürdürmek için birlikte hareket etmek zorunda kalan iki sıcaklıkta oyun ilerlemeye başlar...

Tıbbi dramayı, aşkı ve doğaüstü kurgu ögelerini bir araya getiren sürükleyici anlatımıyla gerçek aşkın ve samimiyetin zorlamasıyla bir başlangıçla da doğabileceğini hatırlatan, yürek ısıtan bir hikâye.

AŞK VE İÇGÜDÜLER...

Mackenzie Carter, büyükannesinin onu zorlu bir şekilde yaşadığı randevulardan kurtulmak için her şeyi yaptı. Buna hayali bir sevgilinin bulunması da dahil. Yalan, düşünürken gelen tek ismin, uğraştığı hastanenin büyük kötü kurduğu Noah Taylor olmasıysa belki de kaderin tuhaf bir cilvesiydi diyor.

Noah işlerinde gerçek süreçte uzun süre saklanmayı başarmıştı. Ta ki isimsiz bir ihbar, onun nadir görülen alfalardan biri olduğu gün tarihinde ortaya çıkana kadar. Artık önünde iki seçenek vardı; ya istifasını verecek ya da kendine bir eş bulacaktı. Tam da o gün Mackenzie'nin ondan sahte sevgili olmasını istemesi belki de bulunmaz bir fırsattı.

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KİTAP HAKKINDA YORUMLAR....

"Omegaverse'ün canlı görünümü mükemmel bir giriş...”

BookPage

“Tipik bir sahte ilişki hikayesi olarak başlayan roman beklentilerinin çok üstünde ortaya çıkıyor.”

Publishers Weekly

Lana Ferguson

“Hem tatlı hem de çok ateşli olan bu romanı elinizde bırakamayacaksınız.”

Kitap listesi

"Sahte Eş, en romantik okurlarını bile heyecanlandıracak.”

Raf Bilinci