Luis Sepulveda'dan edebiyatın gücü üzerine uzun süre hafızalardan çıkmayacak türden roman Şilili yazar Luis Sepulveda, ülkesinde darbe olduğunda can güvenliği için çok sevdiği ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Edebiyatında bu derin izlerin akisleri var. Aşk Romanları Okuyan İhtiyar kitabında olduğu gibi...

Haber Merkezi

Şilili yazar Sepulveda, Pinochet'nin rejimine olan tepkilerinden ötürü ülkesini genç yaşta terk etmek zorunda kaldı ve hayatı boyunca birçok farklı ülkede yaşadı. Hikâyeleri de genellikle yolculuklara atılan ve bu süreçte zorluklarla karşılaşarak yeni bakış açıları kazanan kahramanları anlatır.

1977 senesinde katıldığı bir UNESCO projesinin etkisiyle ekolojinin önemini kavrayan yazar, kitaplarında doğayı korumanın önemini ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini de vurgulamaya özen gösterir.

İlk baskısı 1989 yılında yayınlanan Aşk Romanları Okuyan İhtiyar, modern hayatın merkezine yerleşmiş olan sorunları önceden tespit edebilmiş, yüksek öngörüsünü yeteneğiyle derinleştirebilen bir yazarın eseri.

Doğanın tahribinin yanı sıra masum insanların sömürülmesini de eleştiren, okuru edebiyatın gücünü kullanarak mücadele etmeye teşvik eden bu roman uzun süre aklınızdan çıkmayacak.

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AĞIR VE DERİN BİR DERS

Ekvador ormanlarının derinliklerindeki sakin bir kasabada aşk romanlarına sığınan Antonio José, yaşlandıkça daha az uyuyup daha çok okuyarak kitapların gizemli hikâyelerinde kendini kaybetmektedir.

Ancak bölgeye gelen değerli maden arayışı içerisindeki medeni insanlar huzurunu bozar. Antonio ihtiyar bir adam olmasına rağmen oldukça usta bir avcıdır.

Bu yüzden saldırganlığıyla yerlileri tehlikeye atan jaguarın peşine düşmesi için bir teklif alır. Çıktığı bu yolda Antonio derin bir değişim geçirecek ve ağır bir ders alacaktır.

YAZAR HAKKINDA...

Luis Sepulveda, 4 Ekim 1949’da Şili’de dünyaya geldi. İlk kitabı Crónica de Pedro Nadie ile 1969’da Casa de las Américas Ödülü’nü kazandı. Salvador Allende’nin korumalığını yaparken 1973 darbesiyle Augusto Pinochet’nin ülkenin başına gelmesiyle hapse atıldı, sonrasındaysa sürgüne gönderildi.

1977’de Şili’den ayrıldı ve Arjantin’den başlayıp birçok Güney Amerika ülkesinden geçerek Ekvador’a geldi. Burada bir UNESCO projesine katılıp yedi ay boyunca Shuar yerlileri arasında yaşamasıyla ekolojinin önemini kavradı.

1980’den itibaren Avrupa’da yaşadı ve Greenpeace örgütünde gemicilikten yöneticiliğe birçok görev aldı. En önemli eserleri arasında Aşk Romanları Okuyan İhtiyar, Duygusal Bir Katilin Günlüğü, Patagonya Ekspresi, Boğa Güreşçisinin Adı, Martıya Uçmayı Öğreten Kedi ve Dünyanın Sonundaki Dünya bulunmaktadır.