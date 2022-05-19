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    Mayıs ayında okurların en çok okuduğu kitaplar

    Mayıs ayında kitapseverlerin en çok okuduğu, talep ettiği kitaplardan bir derleme...
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:05
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    Mayıs ayında okurların en çok okuduğu kitaplar

    Her ay çok okunan kitaplar açıklanmaya devam ederken, mayıs ayında da okurların en çok okuduğu kitaplar açıklandı.

    Dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına onlarca farklı kategoride yüzlerce kitabı Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran yayınevleri mayıs ayında en çok talep gören kitapları açıkladı.

    Türkiye’nin okuma alışkanlıkları hakkında bilgi veren çeşitli kategorilerden kitapların girdiği listede Kişisel Gelişim kategorisinde  “Gecikmeli Teslimiyet” kitabı zirveye yerleşirken, “Sevmek Yetmez” ve “Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” kitapları da en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yerini aldı.

    TALEP EDİLEN KİTAPLAR...

    İlk 10 kitap şu şekilde...

    Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Uslu

    Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar -  Miraç Çağrı Aktaş

    Sevmek Yetmez - M. Moraghan Jablow, Nancy Samalin

    Var mısın ? - Doğan Cüceloğlu

    Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever - Esra Ezmeci

    Utangaç Ayı Monti - Duncan Beedie

    Kendine Güvenen Fil - Louison Nielman

    Kürk Mantolu Madonna -Sabahattin Ali

    Hayvan Çiftliği - George Orwell

    Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo


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