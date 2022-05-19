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- Mayıs ayında okurların en çok okuduğu kitaplar
Mayıs ayında okurların en çok okuduğu kitaplar
- Haber Merkezi
- 19.05.2022 - 09:05
Her ay çok okunan kitaplar açıklanmaya devam ederken, mayıs ayında da okurların en çok okuduğu kitaplar açıklandı.
Dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına onlarca farklı kategoride yüzlerce kitabı Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran yayınevleri mayıs ayında en çok talep gören kitapları açıkladı.
Türkiye’nin okuma alışkanlıkları hakkında bilgi veren çeşitli kategorilerden kitapların girdiği listede Kişisel Gelişim kategorisinde “Gecikmeli Teslimiyet” kitabı zirveye yerleşirken, “Sevmek Yetmez” ve “Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” kitapları da en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yerini aldı.
TALEP EDİLEN KİTAPLAR...
İlk 10 kitap şu şekilde...
Gecikmeli Teslimiyet - M. Barış Uslu
Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş
Sevmek Yetmez - M. Moraghan Jablow, Nancy Samalin
Var mısın ? - Doğan Cüceloğlu
Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever - Esra Ezmeci
Utangaç Ayı Monti - Duncan Beedie
Kendine Güvenen Fil - Louison Nielman
Kürk Mantolu Madonna -Sabahattin Ali
Hayvan Çiftliği - George Orwell
Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo