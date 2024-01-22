Memleket hikayecisi bir yazarın ölüm yılı: Kemal Bilbaşar Türk edebiyatının usta hikayecilerinden olan Kemal Bilbaşar, 47 yıl önce hayatını kaybetti. Cemo, Memo gibi önemli kitaplar yazan Kemal Bilbaşar, toplumsal içerikli eserleriyle öne çıktı.

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Yazar Kemal Bilbaşar, 1910’da Çanakkale’de doğdu. Ortaöğrenimini 1929’da Edirne Öğretmen Okulu’nda tamamladı, iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Yazarın bugün 47'nci ölüm yılı.

Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih-Coğrafya Bölümü’nden 1935’te mezun oldu. Nazilli ve İzmir Karakaş ortaokullarında öğretmenlik yapan Bilbaşar, 1961’de emekliye ayrıldı; bir süre siyasetle uğraştıktan sonra 1966’da İstanbul’a yerleşti.

İlk öykülerini, İzmir’de Cahit Tanyol ve İlhan İleri’yle birlikte çıkardıkları Aramak dergisinde yayımladı (1939). Bilbaşar, 1945-1952 yılları arasındaki dönem hariç, sürekli öykü yayımladı, radyo oyunları yazdı, pek çok gazete ve dergide öykü, roman ve makaleleri yayınlandı.

Edebiyatımızın öğretmen yazarlarından Kemal Bilbaşar, Anadolu’nun, özellikle de Ege’nin kasabalarında geçen roman ve öyküleriyle bizlere değerli bir külliyat bıraktı.

Memleket hikayecisi

Behçet Necatigil’in ifadesiyle, Refik Halid’le başlamış bir memleket hikâyeciliğini hicivci ve sert bir gerçekçilik anlayışı içinde devam ettiren Bilbaşar, memuriyeti ve askerlik görevi sırasında Anadolu’ya ve memleket gerçekliğine dair birçok şeyi yerinde öğrendi, bunları eserlerinde işledi.

Kemal Bilbaşar öldü

Tiyatro, senaryo ve ders kitapları da yazan Bilbaşar, 1961’den sonra daha çok roman türüne ağırlık verdi. Bilbaşar, 1939’da “Budakoğlu” öyküsüyle Ankara Halkevi Öykü Yarışması’nı, Ce­mo adlı romanıyla 1967 Türk Dil Kurumu Ro­man Ödülü’nü, Yeşil Gölge romanıyla da 1970 May Roman Ödülü’nü ka­zanmıştır. Kemal Bilbaşar, 1983'tehayatını kaybetti.