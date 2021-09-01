Mihayl Afanasyeviç Bulgakov'un Usta ile Margarita kitabı

Rus yazar Mihayl Afanasyeviç Bulgakov'un Usta ile Margarita romanı 20.yüzyılın önemli başyatıtlarından sayılıyor. Bu ünlü romanı haftanın okuma parçası olarak öneriyoruz.

Mihayl Afanasyeviç Bulgakov, Rus edebiyatının önde gelen ve sakıncalı yazarı olarak bilinir. 20. yüzyılın usta kalemi Bulgakov, hiciv dolu yazıları ve kitaplarıyla bilinir.

Yazarın en kayda değer eseri Usta ile Margarita ve Köpek Kalbi'dir. Şeytan, insan boyutlarında bir kara kedi, çıplak bir cadı.

Moskova’da ihtişamlı balolar, ay ışığında gökyüzü gezmeleri... Usta ile Margarita hakikaten büyüleyici bir yolculuk, baştan sona çarpıcı görsellerle dolu bir şölen.

YAZAR HAKKINDA KISA BİR BİLGİ..

1891'de Ukrayna'nın Kiev şehrinde doğdu. İlahiyatçı bir babanın en büyük oğluydu. Tıp okudu, hayata hekim olarak atıldı, ama Çehov gibi sonradan yazarlıkta karar kıldı, Bulgakov, 10 Mart 1940 yılında Moskova'da henüz genç yaşında (48) hayata veda etti.

ÖLÜMÜNDE SONRA YAYINLANDI

Yazarın Usta ile Margarita adlı dev yapıtı ise, kendi sağlığında değil, ölümünden yirmi altı yıl sonra, 1966'da yayınlandı.

Üstelik yaklaşık seksen sayfası çıkarılmış olarak. Yayınlanan bu kitap, sansüre uğrayan bu sayfaları da içeriyor.

Usta ile Margarita, son derece kıvrak bir kurguyla birbirine bağlanan ayrı öykülerden oluşuyor.





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Sayfa: 576

İKİ YAZAR BİR BANK

Otuzlu yıllarda, Moskova'da iki yazar, bir bankta oturmuş, Hz. İsa'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığını tartışmaktadırlar. Birdenbire, yandaki bankta bir adam şekillenir ve sohbete karışır.

Düzgün bir Sovyet vatandaşı gibi görünmektedir, ancak geleceği okuma yeteneğine sahiptir ilginç yabancı. Örneğin, yazarlardan birine öleceğini söyler, yazar gerçekten çok kısa bir süre sonra ölür.

AKIL HASTANESİNE KAPATILAN BİR YAZAR

İkinci yazar ise, gene yabancının önceden bildiği gibi delirir ve akıl hastanesine kapatılır. Yabancı dediğimiz kişi ise, sosyalist Sovyet toplumunu ziyarete gelmiş olan şeytanın ta kendisidir ve bu kez adı Woland'dır.

Woland ve yanındaki yardımcıları, Moskova'da fantastik bir alt üst oluşa neden olurlar; tıkır tıkır işleyen pek çok mekanizma, Bulgakov'un keskin kara mizahıyla parçalanır, dağılır, bozulur.





Mihayl Afanasyeviç Bulgakov

20. YÜZYILIN BAŞYAPITI

Bu sırada, akıl hastanesine yatırılmış olan yazar, orada bir 'Usta'yla karşılaşır; 'Usta', ona kendi yazdığı, Pontius Pilatus'la ilgili kitabı, ayrıca Margarita'ya olan aşkını anlatır, ki zaten aklını kaybetmesine neden olan da, kaleme aldığı romandır.

Tabii şeytan da, Bulgakov'un müthiş canlandırma gücüyle kılıktan kılığa girmekte, romandaki her öyküye nüfuz etmektedir. Usta ile Margarita, yirminci yüzyıl edebiyatının başyapıtlarından

Ergül Tosun

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