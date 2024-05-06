İstanbul'da ‘hastaneye gideceğim’ yalanıyla dilendi: Üzerinden 23 bin TL çıktı

İHA
Vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilerin sonu gelmiyor.
Bu durumun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.
'Hastaneye gideceğim' diyerek dilendi
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy merkezde yaptıkları rutin uygulama sırasında bir şahsın ‘hastaneye gideceğim’ diyerek vatandaşlardan para dilendiğini tespit etti.
İsminin K.E. olduğu öğrenilen şahsı yakalayan ekipler, dilenciyi Alibeyköy’de bulunan Zabıta Karakolu’na götürdü.
Üzerinden 23 bin TL çıktı
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu.
K.E.’nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına, düzenlenen tutanakla el konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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