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İstanbul'da ‘hastaneye gideceğim’ yalanıyla dilendi: Üzerinden 23 bin TL çıktı

İstanbul'da ‘hastaneye gideceğim’ yalanıyla dilendi: Üzerinden 23 bin TL çıktı Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı.