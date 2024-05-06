Bir dönemin efsane programı Winamp geri dönüyor Bir zamanların en çok kullanılan müzik programı Winamp, çok yakında yeni müzik platformu ile geri gelecek.

ensonhaber.com

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

Winamp, uzun bir aradan sonra yepyeni bir platformla müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

1 Temmuz'da yayınlanacak

1 Temmuz 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan bu platform, sanatçıları merkeze alan ve onlara özgün gelir modelleri sunmayı amaçlayan yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Winamp'ın şu anki sahibi olan Llama Group, sadece 2024 yılında platforma 50 bin sanatçıyı dahil etmeyi ve 5 yıl içinde bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyor.

Llama Group, yeni platformda sanatçıları özel teklifler, NFT'ler ve ürünler aracılığıyla desteklemeyi amaçlıyor.

Winamp ürün grubu, müzikten para kazanma için Winamp for Creators, sanatçılar için yeni iş ve içerik ortaklarının keşfini kolaylaştıran Winamp Collaborator ve kesintisiz müzik dinleme deneyimi vadeden Winamp Player olmak üzere üç ana başlıkta toplanıyor.