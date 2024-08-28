Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ayna tutan başucu bir kitap: Akif'ten Emanetler Ekmeleddin İhsanoğlu ve Fatma M. Şen tarafından hazırlanan Akif'ten Emanetler kitabı, Milli şairin hayatının bütün yönlerine mercek tutuyor. Son zamanlarda yayınlanan biyografi kitaplar arasında önemli bir yer edineceği kesin olan bu kitap sayesinde, ünlü şairi daha yakından tanıyacaksınız.

Haber Merkezi

İstiklal Marşı'mızın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un son yıllarına mercek tutan bir çalışma olan Akif'ten Emanetler, şairin hayatını anlatıyor. Türk edebiyatının en üretken şairlerinden olan Mehmet Akif Ersoy için bugüne kadar pek çok kitap yazıldı, makaleler kaleme alındı.

Elimizdeki bu kitap ise pek çok açıdan farklılık arz ediyor. Hem Mehmet Akif Ersoy'un emanetlerinden oluşması hem de şairin hayatından önemli kesitler taşıdığı için önemli bir kaynak özelliği taşıyor. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan bu kitap, son zamanlarda yazılan biyografi eserler arasında fark yaratacak.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Dr. Fatma M. Şen’in birlikte kaleme aldığı Âkif’ten Emanetler kitabında, Mehmed Âkif’in yakın dostu Müderris İhsan Efendi’ye emanet ettiği Kur'an Meali, şiir müsveddeleri ve bazıları şimdiye kadar yayınlanmamış mektupları gün yüzüne çıkıyor.

Şairin Mısır'da geçen hayatı, edebiyatı ve yaşadığı zorlukları okuyacaksınız bu kitapta. İstiklal Marşı'nı yazdığı için kendisine teklif edilen parayı bile geri çeviren "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyecek kadar da vatansever bir şairden söz ediyoruz.

Mehmet Akif Ersoy'un gözü hiçbir zaman mevki ve makamlarda olmadı. Edebi hayatı boyunca yazdı, üretti. Safahat eseri de şairin en verimli yılların ürünüdür. Dönemin pek çok şairleriyle münakaşaya giren, edebi tartışmalar yapan Mehmet Akif Ersoy'un sözde ve şiirdeki ustalığı, günümüzde bile hala araştırmaların konusu olmaya devam ediyor.

ŞAİRİN BİLİNMEYENLERİNE IŞIK TUTAN KİTAP

Mehmed Âkif Ersoy’un 1936’da Mısır’dan ayrılırken Müderris İhsan Efendi’ye bıraktığı emanetleri bir araya getiren Âkif ’ten Emanetler şairin son yıllarına, Mısır’daki hayatının bilinmeyen yönlerine ışık tutan bir biyografi parçası.

Üç bölümden oluşan kitapta ilk olarak Mehmed Âkif’in hayatının son on yılı boyunca üzerinde çalıştığı Kur'an Meali’nin yazılı olduğu defter inceleniyor. Ardından Safahat’ın yedinci kitabı olan Gölgeler’in yazıldığı defterler ve müsveddeler ele alındıktan sonra üçüncü bölümde dostlarının şaire gönderdiği mektuplara yer veriliyor.

Mehmed Âkif hakkında yayınlanan birinci el kaynaklar üzerinden şairin Mısır’daki yıllarının incelendiği kitap, edebiyat tarihçileri için değerli bir kaynak niteliği taşıyor. Şairin ailesine ve dostlarına ait zengin bir fotoğraf arşivini de içeren bir kitap Âkif ’ten Emanetler.

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ŞİİRE İLGİ DUYDU

Eğitim hayatının son iki senesinde şiire ilgi duymaya başlayan Ersoy, Divan edebiyatına merak sardı ve okuduğu eserlerin etkisiyle arkadaşlarına manzum mektup denemeleri kaleme aldı.

Mehmet Akif Ersoy'un, daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınladı. Bilinen ilk matbu eseri ise Hazine-i Fünun mecmuasında 1893'te yayınlanan bir gazel oldu.

Şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam eden Ersoy'un neşriyat dünyasına girişi, daha çok 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla başladı.

İSTİKLAL MARŞI

İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey'in teşvikiyle kalemi eline aldı ve yazmaya başladı.

Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayınlandı. Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğunda ayakta alkışlanan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Mısır'dan hasta ve yorgun olarak dönen ve Abbas Halim Paşa'ya ait Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nın dördüncü katındaki dairede kalan Ersoy, 27 Aralık 1936'da hayata gözlerini yumdu.

VATAN ŞAİRİ

İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği'nde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 2018 Yılı Vefa Ödülü"ne layık görülen Ersoy, "vatan şairi" ve "milli şair" olarak da Türk insanının kalbindeki yerini koruyor.