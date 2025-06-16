Minik kitapseverler için eğlenceli ve öğretici üç kitap

Haber Merkezi

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni çocuk kitaplarını siz minik okurlar için hazırladık. Okulların tatile gireceği bu günlerde listemize mutlaka göz atın.

İşte üç kitaptan oluşan listemiz...

MİKROPLARIN GÖRÜNMEZ DÜNYASI

Sayfa: 96

Meraklı Genç Zihinler İçin Çok Kısa Giriş Kitapları'nın tanıtımını yapan bu kitap, sana bilinmesi gereken her şeyi anlatacak.

Bu kitap, hem mikropların görünür dünyasını göz önüne seriyor hem de birleştiriliyor en küçük canlıların bazılarıyla ilgili gerçekleri açığa çıkarıyor. Bilim insanları gibi konuşman için gereken bilgi, rakam ve kelimelerin önüne seriliyor.

Fotoğraflar, görseller, eğlenceli çizgi roman kesitleri ve mikroplar dünyasının gerçek kahramanlarının hikayeleriyle sana ilham veriyor.

EVREN'İN SIRLARI

Sayfa: 96

Evren'in ne kadar büyük olduğunu hiç merak etmedin mi? Peki, ışık yılının ne anlama geldiğini öğrenmek istemez misin yanlış?

Meraklı Genç Zihinler İçin Çok Kısa Giriş Kitapları'nın tanıtımı bu kitap, sana bilmen gereken her şeyi anlatacak.

BÜYÜK TEYZENİN KAKTÜSLERİ

Sayfa: 32

Yasemin Temizarabacı Yıldırmaz’ın yazdığı Büyük Teyzenin Kaktüsleri kitabına Öykü Akarca, rüya gibi resimleriyle eşlik ediyor. Uzaktaki büyük teyzeye bayram ziyaretine giden Defne’yle siz de unutamayacağınız bir yolculuk yaşayabilirsiniz...