Minik okurlara özel yeni çıkan kitaplar

Ergül Tosun

Çocuklar küçük yaşlarda kitap okumaya başlarlarsa okuma sevgisi kazanırlar. Bunun için mümkün olduğunca çocukları kitap okumaya sevk etmeliyiz. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan, minik okurlarla buluşan kitapları tanıyalım...

NEŞELİ GÜNLER İLKOKULU – TENEFFÜS TAVŞANLARI

Sayfa: 112

Neşeli Günler İlkokulu'nda her an her şey olabilir ve her zaman çok şaşırtıcı bir şey olduğu doğrudur.

MASAL MASAL ÜSTÜNE – 3

Sayfa: 336

Dünyamızı dönüştüren çok önemli değerler üzerine Filiz Özdem’in yazdığı bu merak uyandıran masallara Cem Kızıltuğ harika resimleriyle eşlik ediyor.

Arkadaşlık, sevgi, saygı, paylaşma, özgürlük, adalet, merhamet, alçakgönüllülük, yaratıcılık, hayal gücü, akıl yürütme, doğa sevgisi, geri dönüşüm, çevre duyarlılığı üstüne masallar…

İZCİ SÜRÜCÜ KÖPEKLER – 5

Sayfa: 72

Gülten Dayıoğlu’nun dokuz arama kurtarma köpeği kardeşin hikâyelerini anlattığı İz Sürücü Köpekler dizisi A Takımı – Kayıp Çocuğun Peşinde macerasıyla devam ediyor.

KAÇAK YOLCU FIRTFIRT

Sayfa: 40

Berat Alanyalı'nın yazdığı Kaçak Yolcu Fırtfırt 'a Tuğçe Karaburçak resimleriyle gruplandırıyor.

KIRMIZI İBİK NE YAPSIN?

Sayfa: 48

Nursel Erdoğan’ın yazdığı Kırmızı İbik Ne Yapsın? hikâyesine Meryem Tanrıkulu güzel resimleriyle hayat veriyor.

SESLİ VE HAREKETLİ KİTABIM – SAVANA

Sayfa: 12

Dinle, gözlemle ve duyduğun seslerin hangi hayvanlara ait olduğunu bil bakalım? Kitabın sayfaları arasında gizlenen savanada yaşayan hayvanları keşfedebileceğiniz sesli bir kitap!

0-3 yaş grubuna özel olarak hazırlanan bu kitapların sayfaları daha kalındır ve köşeleri yuvarlak tasarlanmıştır. Kitaptaki sesleri her sayfada bulunan ses düğmesine bastırarak dinleyebilirsiniz.

ÇİFTLİK

Sayfa: 12

GECE

BALTA GİRMEMİŞ ORMAN