Mistik romanların yazarı Özlem Ertan'dan yeni bir serüven: Kanatlı Güneş Yazdığı mistik ve mitoloji temaları romanlarla okurların büyük beğenisini kazanan yazar Özlem Ertan, aynı yolculuğa devam ediyor. Kanatlı Güneş romanı tarihin gizemli yönünü keşfediyor.

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İlgi alanı mitoloji ve mistik konuları kapsayan yazar ve gazeteci Özlem Ertan'dan yepyeni bir kitap daha: Kanatlı Güneş...

Özlem Ertan'ın uzun süredir üzerine çalıştığı romanı kitap raflarındaki yerini aldı.

Antik kentleri gezerken hepimiz benzer şeyler düşünürüz: Acaba burada gündelik yaşam nasıldı? İnsanlar nasıl giyinir ne yer ne içerdi? Peki ya bu şehirler tamamen ayakta oldukları dönemlerde nasıl görünürdü?

Annesi bir Hititolog olan Aruna da Yazılıkaya’da gezerken benzer şeyler düşünüyordu. Ta ki zamanda yolculuk yapıp kendini bir anda Hitit Çağı’nda bulana kadar…

Peki, siz de Aruna ile Yazılıkaya’dan çıkıp benzersiz bir maceraya atılmaya ne dersiniz? Sanatı, dini, savaşları, güçlü krallığı ve kralları ile Anadolu’da hüküm sürmüş en önemli uygarlıklardan birini yaratan Hititlerin yaşamına yakından tanık olmak ister misiniz?

Aruna’nın zorlu görevinde başına gelenleri heyecanla takip ederken tarihin bu gizemli dönemini de keşfetmeye hazır mısınız?

Bir Hitit Masalı” serisinin ilk kitabı Kanatlı Güneş, okurlarını zamanlar arasında heyecanlı ve fantastik bir maceraya davet ediyor. Annesiyle birlikte Hititlerin kutsal saydığı Yazılıkaya’yı ziyaret eden Aruna, zamanda yolculuk yapıp Hitit Çağı’na gider.

Kendi gücünü keşfetmek

Çok geçmeden Hititlerle bir bağı olduğunu ve Hattuşa’da tamamlaması gereken görevleri bulunduğunu öğrenir. Karanlığa gömülen Hitit diyarında Güneş’in yeniden doğması Aruna’ya bağlıdır.

Aruna büyücülerle ve canavarlarla savaşırken Hititleri de yakından tanır. Kanatlı Güneş sadece tarihi ve fantastik bir macera değil, bir kız çocuğunun kendi gücünü keşfedişinin de öyküsü.

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Yazar hakkında...

Özlem Ertan Ankara’da doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yılları memleketi İzmir’de geçti. 2005 senesinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünden bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. Diyarbakır Kavuşan Höyük, İzmir Ulucak Höyük ve Van Ayanis Urartu Kalesi kazılarında çalıştı.

Anadolu Ana Tanrıça geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Hekate’yi tüm yönleriyle anlattığı kitabı Hekate, 2023’ün Haziran ayında Destek Yayınları’nın mitoloji serisinden çıktı.

Mistik romanların yazarı

Bunun yanında Âşık Kadınlar Denizhanesi, Benim Güzel Ölülerim ve Dolunay Ayini adlarında, yayınlanmış üç fantastik romanı bulunuyor.

Olimpos Öyküleri, Aşkın Karanlık Yüzü, Karanlık Yılbaşı Öyküleri, Karanlıktaki Kadınlar ve Arz Cephesinde Yeni Bir Şey Yok öykü derlemelerinde öyküleriyle yer alan yazar, Hayalet Müzik ve Hayalet Müzik 2 – Eskilerin Şöleni derlemelerinde ise hem konsept yaratıcısı ve editör hem de yazar olarak bulundu.

YouTube’da arkeoloji ve mitolojiyle ilgili videolar hazırlamayı, Instagram sayfasında antik medeniyetlerle ilgili içerikler üretmeyi, farklı etkinliklerde arkeoloji ve mitoloji anlatmayı sürdürüyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com