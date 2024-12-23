Haber Merkezi

Bugün burada, yeni Altın Çağ’ın doğumuna yardımcı olmak üzere bedenlenmiş bulunmaktasınız; biz de Dünya’nın bu zorlu doğum sürecinde sizlere yardımcı olmak üzere gönderildik ve bir umut mesajı iletiyoruz. Sabırlı olmalısınız; önünüzde altından bir gelecek uzanıyor.

Masal kahramanlarına inanır mısınız ya da onlardan ilham alır mısınız? Peki ya unicornların mucizelerine? Burada, bilinenin aksine, unicornların masalsı yanlarını değil insan hayatına olan etkilerini konuşacağız.

İlk olarak kendi unicornunuzla tanışacak ve ardından onun, aile kökenlerinden gelen düşünce tarzlarına ve sorunlara şifa vermesini, içinizdeki çocuğu iyileştirmesini şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Masal kahramanı olmaktan öte unicornlar, bu kitap aracılığıyla kendinizi ve yaşam amacınızı gerçekleştirme yolunda size rehberlik edecekler.

YOL ARKADAŞLIĞI...

Yurtdışında gördüğü yüksek ilgiyle binlerce baskı yapan Unicornların Sihri, unicorn simgelerini kullanarak insanın hem kendisi hem de diğerleri için daha iyiyi nasıl hedefleyebileceğini ve onlardan nasıl ilham alabileceğini gösteriyor. Eğer bu aydınlık yolculuk için hazırsanız, unicornunuz da yol arkadaşınız olmaya hazır.

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KAYNAK NİTELİKTE KİTAP

Kişisel gelişim dünyasına yeni bir soluk getiren Diana Cooper’ın “Unicornların Sihri” adlı kitabını okurlarıyla buluşturuyor. Bu kitap, mistik unicornların rehberliğinde ruhsal yolculuğa adım atmak isteyenlere özel bir kaynak sunuyor.

Unicornların Sihri yalnızca bir kitap değil, okuyucularına ilahi boyutlardan gelen şifa ve rehberlik sunan eşsiz bir deneyim. Diana Cooper, unicornların saf beyaz ışıklarıyla insanlığa nasıl umut, ilham ve dönüşüm getirdiğini güçlü bir şekilde aktarıyor.