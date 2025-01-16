Mitoloji dünyasının fantastik ögeleri Mitoloji kitabında açıklığa çıkıyor

Ergül Tosun

Başlangıç zamanlarından beri insanlığın anlam arayışının eşlikçileri, öyküler olmuştur. Doğum, yaşam, ölüm ve ölüm ötesine dair sorularını mitos adı verilen anlatılarla cevaplamaya çalışır.

Mitos, zaman ve mekânı aşarak insana ve insanın doğasına ait gerçekliği simgeler vasıtasıyla ortaya koyar. Bilinenlerle bilinmeyenler arasındaki uçurum mitlerle aşılır.

Daima bir yaratılış hikâyesi olan mit, eski bir gerçekliği simgelerle anlatarak toplumların kutsalla dayanışmasını sürdürür. İnsan, anlamlandırmaya çalıştığı pek çok durum için bir mit kurgulayarak anlaşılır hâle getirmeye çalışır.

Bir halkın kültüründe Tanrılar ve gerçeküstü kahramanların oluşu mitolojinin de temellerini atmıştır. Kâinatın ve insanoğlunun yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane bütününü, bunların doğuşunu, manalarını algılayıp, incelemeye tabi tutan mitoloji, birden fazla olgunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.

Yazı keşfedilmeden önce sözlü olarak yayılan hikâyeler daha sonra yazılı eserlerin basılması ve çoğaltılmasıyla günümüze kadar varlığını koruyan sözlü halk öyküleri toplumların kültürlerinde önemli yer dinmiştir.

KELİMELERİN BAŞLICA ANLAMLARI

Antik Yunan’da söz kavramını ifade eden kelimelerin başlıcaları Mitos, Epos ve Logos’tur. Mitos, başkası tarafından aktarılan sözdür, yani masal, öykü anlamlarını taşımaktadır.

Toplulukların evren vakalarını bireyselleştirerek algılama ve anlam kazandırma olarak görebiliriz. Öte yandan insanların gizemini bir türlü çözemedikleri hayatla iniltili her türlü olayı aklın süzgecinden geçirilip ve sınıflandırılmasıdır.

Epos mitostan biraz daha farklılık kazanmaktadır. O da, çok derin bir kültürden besleniyor olmasıdır. Şiir, söz, destan, ezgi anlamlarını taşıyan Epos'un içinden Mitos türemiştir desek daha anlamlı bir cümle kurmuş oluruz.

Üçüncüsü Logos, bu da hakikatin insanın, bireyin gözüyle aktarılması ve dile getirilmesidir. İnsanın asıl çabası Logos’u bulmaktır. Zira insan böylece üçüncü seçenekle gerçek bilimin varlığını bulabilir. Mitolojik dünyasının daha iyi kavrayabilmek için kısa bir bilgi verme ihtiyacı hissettim.

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MİTOLOJİK DÜNYASININ FANTASTİK ÖGELERİ

Mitler ve Efsaneler kitabını okuduğunuzda sunduğumuz kısa bilgiden daha fazlasını bulabileceksiniz.

Nitekim gerçek ve efsanelerin kesiştiği kitapla bilinmeyen dünyalar üzerine uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Küçüklüğümüzde büyüklerimiz tarafından bize sözlü olarak aktarılan hikâyeler dünyamızı süslerdi.

Kimi vakit masallarda ve mitolojik öykülerde bahsedilen kahramanlarla kendimizi özdeşleştirirdik. Onlar gibi olağanüstü güçlere sahip olmak isterdik.

Kral Arthur ve demirci Wayland, hâlâ dillerimizden düşürmediğimiz Herkül’ün zor vazifeleri. Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde ise Herkül olarak bilinir.

BAŞKA BİR OKUMA...

Mitolojik dünyasının fantastik ögelerle süslenen hikâyeler size başka bir okumayı mümkün kılıyor. Mitlere ve efsanelere meraklıysanız kitabı okumalısınız. Tüm dünyanın tanıdığı ve bildiği kahramanların hayatına siz de dâhil olun, bir an olsa bile yaşadığınız evreni unutun.

Mitolojinin büyülü dünyasından çıkmak istemeyeceksiniz.