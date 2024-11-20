Müge İplikçi: En çok ulaşmak istediklerim kadınlar ve gençler

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Elim Kalem de Tutar Kadeh de” adlı podcast serisi, 21. yüzyılın sesini sayfalarına taşıyan üretken ve önemli yazarlarımızı daha yakından tanıtmayı amaçlıyor.

Yayıncılık dünyasının deneyimli ismi Deniz Yüce Başarır’ın, kadın yazarlarımızı tatlı bir edebiyat muhabbeti için masasında ağırladığı seriyi dinlerken Türkiye’deki kadınların kalemlerinin sesi kadar, kahkaha, topuk ve kadeh sesleri de duyuluyor.

Deniz Yüce Başarır neşenin isyanla, hüznün kahkahayla iç içe geçtiği şıkır şıkır sohbetlerden oluşan Elim Kalem de Tutar Kadeh de'nin yeni bölümünde, 25 yılı aşkın süredir öykü ve romanlarıyla olduğu kadar, araştırma kitaplarıyla da ülkemizin önemli toplumsal sorunlarına, özellikle de kadınları ilgilendiren meselelere dair düşünceler üreten Müge İplikçi’yi ağırladı.

Dinleyicilere bir yandan neşeli bir sohbete tanık olma diğer yandan da hayatımızı etkileyen birçok konuya dair yeniden düşünme fırsatı sunan bölümde Başarır, İplikçi’nin son öykü kitabı Ah Be Melek’ten can alıcı bir bölümü de seslendiriyor.

Eleştirmenlerin postmodern yorumuyla kimi zaman dışlamayı kimi zamansa bağırlarına basmayı tercih ettiğine dikkat çeken Müge İplikçi;

"KİTAPLARIMIN YANINDA DURUYORUM"

“Bu süreçte ben sadece kalemimin yanında durdum. Kitaplarının yanı sıra Zeytin Dalı adlı sohbet programıyla da sevenleriyle buluşan Müge İplikçi “‘Zeytin Dalı’nı edebiyatseverler, gerçek edebiyat takipçileri ve aynı zamanda da edebiyat öğrencileri için yaptığımı söyleyebilirim. Ve bunun karşılığını da görüyorum" dedi.

Yazar Müge İplikçi ve Deniz Yüce Başarır

"YAZMAK BENİM İÇİN NEFES ALMAK GİBİ"

“Yazmak benim için en baştan beri yaşamak, nefes alıp vermek gibi bir yerde duruyordu. 7-8 yaşından itibaren en büyük hayallerimden biri yazar olmaktı,” diyen İplikçi yazarlığın kendisi için taşıdığı anlamı “Yazmak demek kendi içinde bulunduğum bu yeryüzü cenderesini bir biçimde harflerle, sözcüklerle ve o büyülü paragraflarla aşabilmek ve başka bir şans her zaman var diyebilmekti. Hem kendi içimdeki o iflah olmaz sese hem de naçizane dünyaya” sözleriyle anlatıyor.

"YANLIŞ AYAPMAKTAN KORKMAYALIM"