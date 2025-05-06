Mümin Sekman'dan 25. yıla 25. kitap: Başarı Düşünürü

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Başarı Düşünürü, ALFA Yayınları etiketiyle raflarda yer alan bu eser, Sekman'ın çeyrek asırlık ücretini, başarı üzerine düşünce haritalarını ve en çok yankı uyandıran tek bir kaynakta topluyor.

25. yılda 25. kitap konseptiyle hazırlanan kitap, hem günümüze kadar gelen okurun ilgisini hem de Sekman'ın kendi içsel yolculuğunun etkileyici bir özeti niteliğindedir.

Başarı Düşünürü, sadece bir kişisel gelişim kitabı değil; aynı zamanda Türkiye'de başarı kültürünün nasıl şekillendiğine dair fikirsel bir panorama sunuyor. Kitap iki ana bölümden oluşuyor: İlki özet başarı, ikincisi ise Sekman'ın yıllar içinde geliştirilen denemelerini içeriyor.

Kimi zaman aforizma keskinliğinde, kimi zaman deneme derinliğinde yazılmış bu metinler, okuru başarı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK KİTAP

Sekman, bu kitabı başarıyla düşündüğünü, başarıyla yaşadığını ve başkalarını da başarılı olmak isteyenler için yazdığını belirtiyor. Kitap, özgün ürünler, özgün fikirlerle donatılmış; motivasyon kaynağı arayan gençlerden kariyerini dönüştürmek isteyen profesyonellere kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Ayrıca düşünsel yoğunluk ve katmanlama yapısıyla, alanda örnek teşkil edecek zekayı bir çalışmaya dönüşüyor.

Sayfa: 176

Kitabın önsözü kendini anlatıyor;

HAYAT YOLUNUN BAŞINDA OLMAK

“Hayatın yolunun başındayken, karakterler üç kaynak var: zaman, zekâ ve enerji. Önümüzde de büyük bir soru bekliyor: İnsan hayatı nasıl yaşanmalı? Zamanını, zekasını ve enerjisini ne için harcamalı?"

Mümin Sekman kitabı şöyle anlatıyor;

BAŞARI ELDE ETMENİN YOLU