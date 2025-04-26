Mustafa Armağan, Osmanlı'ya başkentlik yapan Bursa ve İstanbul'u anlatıyor

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Ensonhaber'de hazırlayıp sunduğu Kapsül tarih yayınıyla tarih severlere her programda yeni ufuklar açan tarihçi ve yazar Mustafa Armağan birikimlerini okurlarıyla, izleyenleriyle paylaşmaya devam diyor.

Yazdığıyla, söylediğiyle tartışmaların kapılarını açan Armağan, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerin başından geliyor. Armağan'ın Osmanlı'yı Kuran Şehir (Bursa'ya Şehrengiz) ve Osmanlı'yı İmparatorluk Yapan (İstanbul) adlı kitaplar her kitaplıkta bulunması gereken okunası ve üzerinde durulması icap etmektedir.

Dünyada üç kıtaya hükmeden, Avrupa kapılarına kadar giden (Viyana Kuşatması) Osmanlı Devleti'nin o dönem önemli konumda olan Bursa ve İstanbul, imparatorluğa başkentlik yaparak tarihteki yerlerini gerek, kültürüyle gerek ise siyasi ve sosyal ilişkileriyle varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Mustafa Armağan ayrı ayrı bu iki şehri yazarak okurlarını gezdiriyor. Usta tarihçi kaleme aldığı bu iki kitapta, bize şehirlerin Osmanlı Devleti'nin devlet olma yolundaki yadsınamaz katkılarını anlatıyor.

Tarihçi Mustafa Armağan

Şimdi bu iki kitabı kısaca ele alalım;

OSMANLI'YI KURAN ŞEHİR (BURSA'YA ŞEHRENGİZ)

Sayfa: 280

2012'de yayınlanan ve geniş okur kitlesine ulaşan bu kitapta Busa'nın neden başkent yapılmak istendiğini daha iyi anlayacaksınız. Mustafa Armağan da Bursa’nın cazip davetine koşanlardan biri. Onun için Bursa, tüketilecek ve eskitilecek turistik bir gezi objesi olmaktan fersahlarca uzakta gülümseyen keşfedilmeyi bekleyen bir kıta. Bursa’yı Osmanlıların ilk başkenti olarak değil, Osmanlı’yı kuran şehir olarak dünyamıza dikmeye çabalaması bu yüzden.

Osmanlı’nın 3 kıtada çınlayan görkeminin sırları, Bursa’nın önüne diktiğimiz asırlık surların arkasında, bizi sabırla bekliyor diyor yazar ve ekliyor: Osmanlı’ya bir de Osmanlı’yı kuran şehrin penceresinden bakın.

OSMANLI'YI İMPARATOLUK YAPAN ŞEHİR (İSTANBUL)

Sayfa: 256

"GÖNÜL ÇELEN KÖŞELER..."

"Şairin iki deniz arasına sıkışmış yekpare bir mücevhere benzettiği İstanbul, üzerine kurulduğu yedi tepe, Haliç ve Boğaz’ıyla, kubbe ve minarelerinin ufuk gergefine incelik ve ustalıkla ördüğü benzersiz eğilimleriyle, zarif minarelerle yarışan asırlık kuleleriyle, yalı ve köşkleriyle tarih boyunca yeryüzünün en ziyade gönül çelen köşelerinden biri olmuştur.”

Bu satırları yazan ve çok sevdiği İstanbul ’u Şehirlerin Ölümsüz Kraliçesi'ne ve Sonsuzluğa Çakılı Bir Yıldız'a benzeten Mustafa Armağan, bu kitabında okuyucuya bu eşsiz güzellikteki şehrin tarihî, sosyal ve kültürel sırlarını açıyor.

Aynı zamanda bizi İstanbul’un eşsiz tabiatına, bir nakış gibi işlenmiş tarihî eserlerine, insani sıcaklığını koruyan cumbalı evlerle bezeli sokak ve mahallelerine, muhteşem güzellikteki yalı ve köşklerine götürüyor.

Böylece bir ansiklopedi derinliğindeki bu başkentler başkenti, tüllerini aralayan bir yalı penceresi, duvağını açan bir gelin gibi bize gülümsüyor.