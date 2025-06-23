Mütefekkir Ahmed Yüksel Özemre'nin hayatını anlatan kaynak kitap: Üsküdar’ın Son Sırlısı

Hazırlanan hacimli kitap; Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin biyografisi, eserleri, konuşmaları, kendisiyle yapılmış röportajlarla sevenlerinin dilinden şiirler ve hatıra yazılarından oluşuyor.

Prof. Dr. Özemre, 1935’de Üsküdar’da doğmuş; 1954’de Galatasaray Lisesi’nden, 1957’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü’nden ve 1958’de de Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

Çeşitli uluslararası bilim kurumunda Türkiye’yi yıllarca temsil eden ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda bir dönem başkanlık görevinde bulunan Prof. Özemre, enerjiden tasavvufa, fizikten müziğe, felsefeden edebiyata kadar ilgilenip üretmediği bir alan kalmayan, çok özel bir şahsiyettir.

Kendisinin çeşitli konularda yazdığı ya da çevirisini yaptığı 54 kitabının yanı sıra üç yüz makale, halen üniversitelerde okutulan 12 cildi bulan ders kitabı ile kültür ve tasavvuf içerikli 14 kitabı bulunmaktadır.

POZİTİF BİLİMLER

Sadece pozitif bilimlerde değil manevi ilimlerde de kendini iyi yetiştiren Özemre çocukluk yıllarında başlayıp, bir Uşşâkî şeyhi ile tanışmasına kadar sürecek olan taşkın cezbe hâli ve ardından talebe yetiştiren bir mürebbî olmaya kadar uzanan tasavvufî yönüyle kâmil bir zattır.

Necmettin Şahinler’ in takdim yazısını ve Prof. Dr. Gülgün Uyar’ın hâl tercümesini kaleme aldığı eserde pek çok ismin anlatımıyla eşine az rastlanır incelikte ve bilgelikteki Prof. Özemre’nin bıraktığı derin izlerle kendisinin daha yakından tanınmasına ve anlaşılmasına olanak sağlıyor.

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FOTOĞRAFLARLA DESTEKLENEN KİTAP

Kitapta talebeleri, mesai arkadaşları ve vefalı dostlarının kaleminden Prof. Özemre’nin mümtaz şahsiyeti, hocalığı, idareciliği üzerine kaleme alınan çeşitli yazılar, unutulmaz hatıralar dile geliyor. Ayrıca Prof. Özemre’nin din, tasavvuf, felsefe, sosyokültürel yaşam ve daha birçok konu hakkında kendisiyle yapılmış röportajları, konuşmaları ve yazıları derlenerek fotoğraflar eşliğinde okura sunuluyor.