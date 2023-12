Naci Görür’den çocukların bilinçlenmesi için deprem kitabı Japonya gibi deprem konusunu çözmüş ülkeler, deprem kültürünü çocukluktan itibaren aldıkları eğitimle oluşturdu. Çocuklar İçin Deprem Kitabı da bu kültürü oluşturmaya yardımcı olmak için Prof. Dr. Naci Görür tarafından yazıldı.

ensonhaber.com

Ülkemizde deprem gelir geçer bir olay sanılıyor. Fakat deprem bu ülkenin gerçeği. Hep vardı, olmaya da devam edecek. Ama depremlerin verdiği zararı en aza indirmek mümkün. Bu da öğrenmekle mümkün.

Eğer yeterli bilgi edinir ve öğrendiklerimizi uygularsak deprem korkulacak bir şey olmaktan çıkar. Çocuklar İçin Deprem Kitabı, bizi deprem hakkında bilinçlendirmek, depremi anlamamızı sağlamak ve doğru bilinen yanlışları, yapılması gerekenleri anlatmak için yazıldı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerden hasarsız kurtulmak için en çok çocuklara ve gençlere güvendiğini söyleyip şunları da ekliyor;

"Biz de başarabiliriz"

"Her depremde evlerimizi, canlarımızı kaybediyor; büyük acılar çekiyoruz. Depremin üzerinden zaman geçince de unutuyoruz. Halbuki deprem, bu ülkenin bir gerçeği. Milyonlarca senedir devam ediyor ve devam edecek. Depremi durduramayız. Yapabileceğimiz tek şey “deprem dirençli kentler” oluşturarak depremlerden hasarsız veya en az zararla kurtulmaktır. Bu mümkündür. İleri ülkeler bunu başarmıştır. Biz de başarabiliriz."

Sayfa: 48

Naci Görür kimdir...

Naci Görür, 1947 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1966 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne girdi. Üniversiteyi İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile okudu. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu.

1973 yılına kadar İTÜ’de asistan olarak çalıştı. 1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla doktora yapmak üzere İngiltere’ye gitti. London University, Imperial College, Royal School of Mines’da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M. Phil. (Master of Philosophy) ve PHD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı. 1978’de Türkiye’ye dönerek İTÜ’de çalışmaya başladı.

Bu üniversitede 1983’te doçent, 1989’da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Görür, Türkiye’nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında 70’e yakın uluslararası, 25 de ulusal makale yazdı. Bu makalelerine Mayıs 2020 tarihi itibariyle 6695 atıf aldı.

Çeşitli ödüller aldı

Özellikle 1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi’nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösterdi ve çok sayıda ulusal ve uluslararası proje yürüttü.

1999-2014 tarihleri arasında Marmara Denizi’nde Fransız ve İtalyanlarla yürütülen deprem araştırmalarında Türk tarafının genel koordinatörü olarak görev yaptı. Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik ödülü’nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO Bilim Ödülü’nü aldı.