Nagehan Kruç'tan Üsküp'ten İstanbul'a uzanan gerçek bir yaşam hikayesi: Kerpiç Reçeli Üsküp’te varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen genç bir kadının, Türkiye’ye göç etmesiyle birlikte altüst olan hayatıyla yüzleşmesini konu alan Kerpiç Reçeli umudun ve çabanın kitabı.

ensonhaber.com

Kerpiç Reçeli, karşılaştığı insanlarca duyguları incinen ve tüm zorlu koşullara rağmen yenilmemeyi hayatının başrolüne oturtmuş genç bir kadının gerçek yaşam hikayesi üzerinden zorlu bir dönemi de bizlere hatırlatıyor.

Karşımda duran küçümseyerek baktığım bu kerpiç ev benimdi. Ona yanaşan sevgiye muhtaç incir ağacı da. Sahip olduğumuz, elimizde kalan tüm varlığımızla satın almıştık hepsini.

Sanki bu minik bahçe büyük bir kazandı. Kaynatıyordum şeker tadında avuntularımla tüm dertlerimi. Bir yandan kavanozlara hapsetmiş, karakışa saklıyordum. En çaresiz günlerimde yiyecektim kerpiç reçelini.

Yazarın ilk romanı

Nagehan Kruç Şeremet, özgünlüğü ilk romanın çok ötesinde olan bu eserinde, okuru etkili üslubuyla Üsküp’ten İstanbul’a uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kerpiç Reçeli, geçmiş-şimdi-gelecek üçgeninde reçel kavanozlarından ortak hafızamızın derinliklerine süzülen gerçek bir hayat hikâyesi.

Sayfa: 280

Yazar kitabını şöyle anlatıyor;

"Herkesin okuması gereken bir kitap"

"Dosyayı tamamladığımda artık bilgisayarımın kapağını her açtığımda selamlaştığım sıradan bir Word dosyası olmadığının farkına varmıştım. Kerpiç Reçeli artık herkesin okuması, tadına varması gereken reçel tadında bir dramdı. Hepimizin her gün umutla hayata tutunup yaşamaktan bıkmadığı.

Yazar hakkında...

Nagehan Kruç Şeremet 3 Ekim 1990 tarihinde, İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. Edebiyat ve yazma ilgisi ortaokul çağlarında başladı. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

İlk oğlunun doğumundan sonra “Çocuk Gelişimi” alanına ilgi duydu ve Çocuk Gelişimi alanında ikinci lisans eğitimini tamamladı. Öğretmenlik mesleğini sürdürdüğü yıllarda, ilçe genelinde yapılan yarışmalar neticesinde bir yıl anı türünde, diğer iki yıl ise şiir türünde ödüller aldı.

İkinci oğlunun dünyaya gelmesinin ardından Kırklareli Üniversitesi Enstitüsü’nde, Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Yazmayı seven bir yazar

Balkan göçmeni bir ailenin son kızı olma duygusunun sorumluluğu ile büyüklerinden işittiği anıları yeniden kurgulayarak romanlaştırdı. Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir. Her türlü yazınsal metni ilgiyle okuyarak gündemi takip eder ve yazmayı sever.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com