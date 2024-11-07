Nazan Bekiroğlu'nun denemeleri Mihrican Fırtınası kitabında toplandı

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Mihrican Fırtınası, Nazan Bekiroğlu’nun daha önce hiç yayımlanmamış denemelerini bir araya getiriyor. Yazarın kişisel hayatından izlerin belki de ilk kez bu açıklıkla görülebileceği denemeler bunlar.

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarından Nazan Bekiroğlu'nun yeni kitabı, geçtiğimiz günlerde kitap raflarında yerini aldı. Pek çok esere imza atan Bekiroğlu, üretmeye devam ediyor.

Bir Mihrican fırtınası olarak yaşadığı emekliliğe geçişi, yeni kütüphanesini yerleştirmesi, kitapları, defterleri, lise yıllarında tuttuğu günlüğünden alıntıladığı samimi satırlar, sobacılar sokağında bir dükkânda alın terinin kutsallığını hissettiren yaşlı usta ile geçen dakikalar, halı dokuyan kızlar ve başka birçok değiniyle saf insaniyete duyduğumuz özlemi derinden hissettiren yazılar.

Ama sadece özlediklerimiz değil, sabır taşımızı çatlatanlar, cingözlüklerinden illallah ettiklerimiz de ince ince görüntüye giriyor. Sonrasında ise edebiyata, minyatüre, soyut resme, uygarlık ve insanlık tarihine, İkarus’un düşüşüne, Platon’un mağarasına dair değinilerle son derece zengin bir içerik sunuyor.

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KİTAPTAN...

"Başımı kaldırıp benimle hiç ilgisi olmayan bir sahneye bakar gibi bakıyorum olup bitene. Odam toplanıyor, otuz sekiz yıllık yığın ayıklanıyor. Bağ bozumu. Ekim de değil ki!"

NAZAN BEKİROĞLU

3 Mayıs 1957 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı kentte yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Dört yıl lise öğretmenliği yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak girdi.Orhan Okay yönetiminde sürdürdüğü Halide Edib Adıvar'ın Romanlarının Teknik Açıdan Tahlili konulu doktorasını tamamladı.

Aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. "Şair Nigâr Hanım" konulu çalışmasıyla doçent oldu.1998'den itibaren aynı fakültede açılan Türkçe eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Nazan Bekiroğlu, 4 Mayıs 2001'de profesör oldu.