Ne okurum diye düşünmeyin; Dinoz Buzatti'nin Tatar Çölü romanını öneriyoruz

Ergül Tosun

Elinizdeki kitap bitmiş ve yeni bir okuma daha yapmak istiyorsanız size harika bir önerimiz var. İtalyan ressam ve yazar Dino Buzatti'nin kaleminden çıkan Tatar Çölü romanını okumanızı salık veriyoruz.

İtalyan edebiyatının köşe taşlarından Dino Buzzati'nin ilk romanı olan Tatar Çölü, modernist edebiyata yapılmış en önemli katkılardan biri. Genç teğmen Giovanni Drogo, ilk görev yeri olarak Tatar Çölü'ndeki Bastiani Kalesi'ne tayin edilir.

Uzun boylu kalmak istemediği bu sınır bölgesinde geçirdiği seneler ona, vaktiyle gözünde büyüttüğü zafer tutkusunun kofluğunu ve askerlik hayatının monotonluğunu öğretir. Yaşamı boyunca beklediği an bir türlü gelmez. Zamanla sesi, ihtiyar sesine dönüşür, bakışları çok yaşlı bir adamın bakışları gibi sarımtırak ve camdan bir görünüş alır.

Varoluşun anlamsızlığı, boylu boyunca serilir önüne. Gündelik hayatın durağan ritmi, alışkanlıkların uyuşturucu etkisi ruhunun derinliklerine işlerken Tatar Çölü'nün sadece kendisinin değil aynı zamanda insanlığın sınır bölgesi olduğunu anlar.

Edebiyatta Beckett, Camus ve Kafka'nın başlattığı varoluşsal sorgulamaya karmaşık bir boyut katan, zengin bir anlatı Tatar Çölü. Tatar Çölü, sadece aklıyla hareket ettiğini düşünen insanlara meydan okumak gibi büyük bir riski göze alan, sıra dışı bir roman.

TATAR ÇÖLÜ'NÜN VAHŞİ CAZİBESİ

İç karartıcı Bastiani Kalesi'ne vardığında genç teğmen Giovanni Drogo, tarifsiz bir sıkıntıya kapılır. İlk görev yeri olan bu kaleyi bir gece bile kalmadan terk etmeyi ister, ama harekete geçemez. Sonunda en fazla dört ay kalabileceğine karar verir. Alışkanlıkların uyuşturucu etkisi, askerlik gururu, gündelik ritüellerle dolan bir hayat boşluğuna bağlanması ve Tatar Çölü'nün vahşi cazibesi bu dört ayı yıllara çevirir.

Giovanni Drogo kimsenin gelip geçmediği, öte tarafında ne olduğunu, kimlerin yaşadığını bilmediği bir çöl sınırını beklemeye bırakır kendini. Ünlü İtalyan yazar Dino Buzzati'nin ilk romanı olan Tatar Çölü, hayatın anlamını ve insanın kaderine teslim olmasını sorgular.

YAZARIN EN ÖNEMLİ ROMANI

Kafka, Sartre ve Camus'nün değişik biçimlerde uğraştığı bu sorgulamayı kurgulayan Tatar Çölü, çağımızın önemli eserlerinden biridir. İtalyan yazar Dino Buzatti'nin en önemli romanı sayılan Tatar Çölü, yazarın modernist edebiyata sunduğu bir hediyedir bir bakımdan. Yayınladığında çok sevilen ve okunan Tatar Çölü romanını okumanızı öneriyoruz.

Genç teğmen Giovanni Drogo, ilk görev yeri olarak Tatar Çölü’ndeki Bastiani Kalesi’ne tayin edilir. Uzun boylu kalmak istemediği bu sınır bölgesinde geçirdiği seneler ona, vaktiyle gözünde büyüttüğü zafer tutkusunun kofluğunu ve askerlik hayatının monotonluğunu öğretir.

ZENGİN BİR ANLATI

Gündelik hayatın durağan ritmi, alışkanlıkların uyuşturucu etkisi ruhunun derinliklerine işlerken Tatar Çölü’nün, sadece kendisinin değil aynı zamanda insanlığın sınır bölgesi olduğunu anlar. Edebiyatta Beckett, Camus ve Kafka’nın başlattığı varoluşsal sorgulamaya karmaşık bir boyut katan, zengin bir anlatı Tatar Çölü.