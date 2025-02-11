Nikki St. Crowe’un kaleminden karanlık bir masal: Karanlık Olan

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J. M. Barrie’nin klasik Peter Pan hikâyesine karanlık bir dokunuş ekleyen bu roman, güç savaşları, intikam duygusu ve yasak arzularla dolu nefes kesici bir macera sunuyor.

Var Olmayan Ülke’de Peter Pan sadece bir masal kahramanı değil, bir kral. Fakat gölgesini kaybettiğinde, içindeki en karanlık tarafı da kaybetmiş olur. Onu geri almazsa, adadaki dengeler bozulacak ve hem düşmanları hem de müttefikleri için her şey değişecektir.

Darling, Pan’in dünyasına adım attığında sadece onun kurallarına uymakla kalmaz, kendi arzularını ve sınırlarını da keşfetmek zorunda kalır. Ancak Kaptan Hook’un, Ölüm Gölgesi’nin ve adanın kendisinin sakladığı sırlar herkes için tehlike arz etmektedir.

Nox Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan bu hikâyede kayıp çocuklar masum değil, periler lanetli ve aşk ölümcül bir oyun.

GERİLİM SEVENLER İÇİN

Karanlık Olan, hem karanlık fantezi hem de romantik gerilim sevenler için mükemmel bir seçim. Nikki St. Crowe’un sürükleyici anlatımı, gotik atmosferi ve büyüleyici karakterleri ile bu roman, büyü ve ihanetin iç içe geçtiği bir dünyada sınırlarını zorlamak isteyen okurları kendine çekecek.

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"BENİM KADERİM..."

Benim için hayat sanki Peter Pan ve Kayıp Çocuklar’la tanıştığımda başlamıştı.



Var Olmayan Ülke’nin büyüsü başımı döndürüyordu ve kendimi ilk kez evimde hissediyordum. Tek sorunum Vane’in bana teslim olmamasıydı ama bunu değiştirmeye kararlıydım. Adada güç dengeleri bozulmak üzereydi. Gölgesine henüz kavuşamayan Pan tehlikeliydi, onu öldürmek isteyen Fae Kraliçesi ve Kaptan Hook da öyle. Savaş kapıdaydı ve herkesin zayıf noktası sevdikleriyken kimse güvende değildi. Benim kaderimdeyse piyondan fazlası olmak vardı.

Nikki St. Crowe

YAZAR HAKKINDA...

Nikki St. Crowe, kötü adamın kızı, kızın da gücü ele geçirdiği karanlık, baharatlı romanlarda uzmanlaşmış, USA Today ve 1 Numaralı Amazon En Çok Satan Yazarıdır. Nikki, profesyonel kariyerinin başlangıcını, 4. sınıfta Genç Yazarlar Yarışması'nda 2. olduğu zaman olarak düşünülüyor. O zamanlar büyülü malikaneler ve kayıp hazineler hakkında hikayeler yazdı.