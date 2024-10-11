Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Han Kang'ı tanıyalım; Nobel kazanan 18'inci kadın yazar oldu

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

Buna göre Hang Kang'ın ödül almasıyla birlikte bugüne kadar 18 kadın yazar Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan 18. kadın olan Kang, 11 milyon İsveç kronunun (1.1 milyon dolar) sahibi oldu.

Han Kang 1970 yılında Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu ve dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Seul'e taşındı. Babası tanınmış bir romancı olan Han Kang, edebiyatla dolu bir çocukluk ve ilk gençlik yaşamış bir isim. Yazarlığının yanı sıra sanat ve müziğe olan ilgi ve yeteneği, romanlarında da kendini gösteriyor.

Han Kang 'ın uluslararası alandaki en büyük çıkışı ise 2007 yılında yayınlanan Vejetaryen ile oldu. Han Kang 'ın okuru cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkardığı kitap, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi gördü.

Nobel Komitesi Başkanı Anders Olsson, ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"ÇAĞDAŞ EDEBİYATIN YENİLİKÇİ YAZARI"

"Han Kang, eserlerinde tarihsel travmalarla ve görünmez kurallarla yüzleşiyor ve her üretiminde insan hayatının kırılganlığını gözler önüne seriyor. Beden ve ruh, yaşayanlar ve ölüler arasındaki bağlantılar konusunda eşsiz bir farkındalığa sahip olan yazar, şiirsel ve deneysel üslubuyla çağdaş edebiyatın en yenilikçi isimlerinden."

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

Türkiye'de HanKang külliyatı, April Yayıncılık tarafından yayınlanıyor. Şu ana kadar yayınlanan Vejetaryen, Beyaz Kitap, Çocuk Geliyor ve Veda Etmiyorum adlı romanlarının çevirmeni Korece aslından yaptığı çevirilerle alanının en önemli akademisyen ve çevirmenlerinden Göksel Türközü. Yakın zamanda April Yayıncılık'tan çıkacak olan Han Kang'ınSevgilinin Soğuk Eli ve Yunanca Dersler iadlı eserleri de yine Türközü çevirisiyle raflarda olacak.

ÇOCUK GELİYOR

Çocuk Geliyor adlı romanına gelince...Kore'de Bak Coınğ Hi'ye 1979 yılında gerçekleştirilen suikastın ardından yeni iktidar yönetime geçmek üzere harekete geçti. Kore halkı demokrasinin daha fazla zarar görmesini istemiyordu, ülkenin dört bir yanında gençlerin başını çektiği protestolar başladı. Ordu iktidara el koydu.

Amaçlarının öğrenci ve işçi eylemlerini bastırmak olduğunu söylediler. Silahsız eylemcilere ateş açıldı, işkence edildi, sayısız insan tutuklandı.

Dokuz gün süren olaylar ardında binlerce yaralı ve hâlâ sayısı tam belirlenememiş yüzlerce ölü bıraktı. Olaylar Gwangju Ayaklanması ismiyle demokrasi tarihine geçti. Han Kang, ölülerle, geride bıraktıkları yaşayan ölüler arasındaki ince çizgiden yazdığı romanda önemli bir yüzleşmeye davet ediyor.

SEVGİLİNİN SOĞUK ELİ

Sevgilinin Soğuk Eli, yazarın erken dönem üretimlerinden sayılıyor. Romanda kadın bedenlerinin alçı kalıplarını yapmayı takıntı haline getirmiş kayıp bir heykeltıraşın geride bıraktığı günlükler üzerinden cinsiyet kalıplarına, güzelliğe, toplumsal baskı altındaki kadına dair önemli ipuçları bulunuyor.

1994’te ‘Red Anchor’ kitabıyla Shinmun Edebiyat Yarışması’nı kazanarak romancılık hayatına başladı. Yazarın dünya çapında çok ses getiren, bir kadının et yemeyi bırakma kararıyla ve yıkıcı sonuçlarını anlatan romanı ‘Vejetaryen’ 2016’da Man Booker ödülüne layık görülmüştü.

BEYAZ KİTAP

Beyaz Kitap'ta Han Kang'ın şiirsel üslubu bir kez daha ön plana çıkıyor. Kitap, beyaz rengini odağına alarak beyazın yansımalarına, akrabalıklarına, düşündürdüklerine dair özel bir anlatı. Han Kang kitabın hikayesini şöyle anlatıyor: "Beyaz şeylerle ilgili yazmaya karar verdiğim bahar, ilk yaptığım bir liste çıkarmak oldu."

"HER SÖZCÜĞÜ YAZAKEN TUHAFTI, SARSILDIM"

"Her bir sözcüğü yazarken tuhaftır, çok sarsıldım. Bu kitabı mutlaka tamamlamak istediğimi ve yazım sürecinin bir şeyleri değiştireceğini hissettim. Yaraya sürülen beyaz merhem, üstüne sarılan beyaz sargı bezi gibi bir şeylerin gerekli olduğunu da. Zamana dair duyuların keskinleştiği anlar vardır. Böyle keskin zamanın kenarında, her saniye yenilenen şeffaf bir uçurumun ucunda ilerlemeye devam ederiz. Cesur olduğumuzdan değil, başka bir çıkar yolu olmadığından."

İsveç Akademisi daimi sekreteri Mats Malm, kazananı açıkladıktan sonra Han Kang’la telefonda konuşma fırsatı bulduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"ÖDÜL İÇİN HAZIRLIKLI DEĞİLDİ"

“Görünüşe göre sıradan bir gün geçiriyordu. Oğluyla akşam yemeğini yeni bitirmişti. Bu habere gerçekten pek hazırlıklı değildi ama aralıkta verilecek ödül için hazırlıkları görüşmeye başladık”

EDEBİYATININ KONUSU

Kang’ın romanları, novellaları, denemeleri ve öykü kitapları ataerkilliği, şiddeti, kederi ve insanlığı çeşitli açılardan ele alıyor.